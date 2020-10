¿Por qué el juez absolvió al asesino de los cerros de violación?

Fredy Armando Valencia Vargas fue absuelto del delito de acceso carnal violento por parte del juez 30 penal del Distrito quien argumentó que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación solo son indicativas de que el acusado pudo haber abusado de sus víctimas antes de asesinarlas en los cerros orientales de Bogotá, es decir, hay una duda razonable.

Durante la audiencia el juez habló de errores en el procedimiento y de contradicciones por parte de la Fiscalía como cuando se dijo que el asesino Fredy Armando Valencia asesinaba a sus víctimas cuando se negaban a sostener relaciones sexuales con él. “Si las mataba cuando se negaban a tener relaciones sexuales queda la duda de si las mujeres fueron abusadas o solo asesinadas”, dijo el juez.



También dijo que fueron analizados ocho informes de necropsia que daban cuenta de que algunos cuerpos estaban en posición fetal y en estado de desnudez, es más que muchos mostraban lo que podía ser catalogado como evidencia de delito sexual como ausencia de prendas y lesiones en su cuerpo.

No obstante dijo que la Fiscalía no informó sobre hechos relevantes de los ocho informes periciales que comprobaran que existió acceso carnal violento. Y agregó que pudo haber errores de congruencia.



Frente a esto la Fiscalía dijo que el próximo 27 de octubre el ente acusador interpondrá el recurso de apelación sobre la decisión frente al delito de acceso carnal violento proferida por el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, en favor de Fredy Armando Valencia Vargas.



La Fiscalía General de la Nación no comparte la valoración que el juez de conocimiento hizo de las pruebas presentadas en el juicio adelantado contra Fredy Valencia Vargas, por el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo.



Según el ente investigador cabe recordar que este hombre fue condenado a 36 años de prisión en noviembre de 2017, por los homicidios de 10 mujeres en el cerro de Monserrate, a quienes antes de asesinarlas se presume que accedió carnalmente.

Por las muertes el procesado aceptó su responsabilidad, pero por los delitos sexuales no lo hizo y la Fiscalía continuó la investigación, con la que se relaciona el recurso a interponer.



Valencia Vargas, quien fue capturado el 1 de diciembre de 2015 en la Avenida Circunvalar con calle 20 de Bogotá, permanece privado de la libertad en la cárcel Picota de Bogot

