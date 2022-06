El último día de mayo dejó un saldo de cinco nuevos homicidios en la ciudad. Todas las víctimas fueron ultimadas por sicarios y, según las autoridades, no tendrían relación alguna.



Las cinco personas fueron asesinadas en vía pública entre el 31 de mayo y la madrugada este miércoles, 1 de junio. La cifra no es mayor porque en otro hecho de sicariato, un hombre logró salvarse.



Sobre ese caso, las autoridades reportaron que a las 8:45 de la noche del martes pasado, en la localidad de Chapinero, un hombre ingresó a una papelería con una pistola, y, tras identificar a la víctima, le propinó dos disparos.



Ese mismo día, en otros sectores de la ciudad, las autoridades registraron cinco casos más de sicariato: dos de ellos en Bosa, otros dos en Ciudad Bolívar y uno en Kennedy.



El primer caso correspondió a un par de hermanos, de 40 y 42 años, que fueron asesinados con disparos a plena luz del día en las calles del barrio San Bernardino, mientras que otro hombre, en Kennedy, fue ultimado con arma de fuego, en el sector de Bellavista.

En Ciudad Bolívar, dos hechos dejaron como resultado la muerte de dos mujeres: una con un disparo de proyectil y otra, atacada con un objeto contundente que le causó graves heridas.



Aunque no tienen relación, estos casos se suman a la ola de extraños asesinatos que a la fecha suman 21 y los cuerpos presentan signos de tortura y algunos empacados en bolsas y costales y que han sido abandonados en diferentes puntos de la capital. Se espera que hoy la Secretaría de Seguridad revele las cifras de mayo, que podrían no ser positivas en materia de homicidios.

