Las autoridades ya tienen claro el recorrido que la camioneta Toyota, de placas CIE-835, realizó en Bogotá durante la noche del 18 de agosto.



En video, el cual es revelado por Citytv, es clave en la investigación del macabro asesinato de cuatro personas que fueron halladas embolsadas, con tiros de gracia y con signos de tortura.



El informe entregado por la Sijín da cuenta de que la camioneta Toyota, en la cual se hallaron los cuerpos, se movilizó por el norte de la ciudad aproximadamente desde las 10 de la mañana y realizó una parada a las 10:17 a. m. en una droguería ubicada en la carrera 58 n.º 137A- 30.



En ese punto de la capital, las cámaras del establecimiento comercial captaron a una mujer no identificada cuando se bajaba y subía de la camioneta luego de comprar unos medicamentos.



Luego de esto, a las 10:20 de la mañana, el domo de vigilancia 3430 ubicado sobre la carrera 58 con 138 captó al vehículo mientras pasaba a gran velocidad con una trayectoria hacia el norte.



Diez minutos más tarde, cuando eran las 10:30 a. m., la camioneta quedó registrada en las cámaras de la autopista Norte con calle 222, y a las 10:40 pasó por el peaje de los Andes para salir de la ciudad.



El reporte del ente investigador dice que en el momento del hallazgo, a las 8:20 de la noche, los cuerpos ya llevaban cerca de seis horas de haber muerto, lo que podría indicar que el asesinato no se realizó dentro de la ciudad y que la persona responsable de los hechos cometió el macabro homicidio en algún lugar cercano a la capital, ingresó por el mismo peaje y abandonó la camioneta sobre la calle 222 con autopista Norte.



Sobre las víctimas se conoce que eran tres hombres y una mujer.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que uno de los muertos es Juan Carlos Useche, expatrullero de la Policía, quien estuvo privado de la libertad en La Picota por concierto para delinquir.



Su expareja dijo que trabajaba como prestamista y con un grupo en San Andresito de San José. Además, que sería el actual propietario de la camioneta, la cual perteneció hace algunos años al empresario Carlos Mauricio Navarro Durán, hijo de María Stella Navarro de Durán, la llamada reina del 'telemarketing'.



Este sábado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reúne con la Policía para conocer en detalle cómo van las investigaciones sobre el crimen, del cual se tiene como hipótesis un presunto ajuste de cuentas.



EL TIEMPO