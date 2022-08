El macabro crimen que sacudió a Bogotá este 18 de agosto empieza a esclarecerse. De hecho, este sábado la alcaldesa Claudia López manifestó que los asesinatos de cuatro personas halladas en una camioneta tienen que ver con las actividades del narcotráfico del expolicía Juan Carlos Useche.



López también confirmó la identidad de las cuatro personas halladas muertas. Se trata de tres colombianos y un ciudadano venezolano.



Juan Carlos Useche, el expolicía quien fue el primer identificado; Leonardo Sanabria, escolta; y Leidy Alejandra Betancourt, pareja de Useche, son los colombianos que fallecieron en el crimen.



“Por quien iban era por Juan Carlos Useche”, añadió López. Agregó que este expolicía estaba vinculado a actividades del narcotráfico y lavado de activos.

Claudia López, en rueda de prensa sobre macabro crimen de cuatro personas. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

La otra persona asesinada es José Perosso Zabala, escolta de origen venezolano quien tenía antecedentes por posesión de armas y había sido capturado, judicializado y -al momento del crimen- debía estar en prisión domiciliaria.



Respecto a este ciudadano, la alcaldesa López responsabilizó al Inpec y dijo "que era una falla evidente" de esa institución. "Tenía un preso bajo su custodia y no la hizo efectiva. No estaba cumpliendo su pena, continuaba en actividades para delinquir y termina asesinado", manifestó.



Sobre la principal hipótesis, las autoridades señalan que se trató de un ajuste de cuentas entre criminales.



La alcaldesa de Bogotá descartó que la banda delincuencial 'Tren de Aragua' esté relacionada con estos hechos, según los avances de la investigación.



Las autoridades ya tienen claro el recorrido que la camioneta Toyota, de placas CIE-835, realizó en Bogotá durante la noche del 18 de agosto. Se conoció, además, que Useche adquirió el vehículo blindado en marzo de este año.



También hay un video clave en la investigación del macabro crimen, en el cual se ve a la camioneta pasando por el peaje Andes.



La alcaldesa también explicó que todo apunta a que los asesinatos se cometieron fuera de Bogotá, con tiros de gracia hacia las 3 de la tarde del jueves, y los dejaron abandonados en la autopista Norte en la noche del mismo día.



Por información que ayude a resolver quiénes están detrás del crimen, la Policía ofrece una recompensa de 20 millones de pesos.



