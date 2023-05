Como Álvaro Steven Rojas, de 32 años, fue identificado el principal sospechoso de la muerte del conductor de SITP Flaminio Forigua, que apareció muerto y enterrado en el parqueadero de una de sus propiedades luego de permanecer por más de cuatro días desaparecido. Rojas habría sido el inquilino de la víctima por más de un año.



Aunque las autoridades ya tienen en su poder al hombre señalado, son varias las versiones que hay de los hechos y que podrían involucrar a más de una persona en la extraña muerte del hombre de 60 años.

Álvaro Steven Rojas. Foto: Archivo particular

Según el reporte de las autoridades, el hombre señalado de este macabro hecho habría herido con arma cortopunzante a Forigua, a quien después pretendía enterrar bajo el piso de su casa. Cuando las autoridades hallaron el cuerpo, este estaba a medio sepultar con varios kilos de cemento encima.



Según se conoció, los videos de las cámaras de seguridad de la casa serían una pieza clave que relaciona al inquilino con la muerte de Flaminio. En las cintas se puede observar que la víctima entra al inmueble y nunca más vuelve a salir, esto, pese a que el presunto agresor aseguró en un primer momento que el hombre se habría ido luego de guardar su carro.

Barrio donde vivía el hombre. Foto: YouTube: EL TIEMPO

“El informe de inspección técnica a cadáver relata que el cuerpo del señor Flaminio Forigua fue encontrado dentro de un inmueble. Se indica que se halló un cuerpo sin vida de sexo masculino en posición fetal, el 7 de mayo del 2023, en el lote donde vivía el señor Álvaro Steven Rojas”, señaló la fiscal de la Unidad de Vida de la Fiscalía seccional Bogotá, en medio de la audiencia.



Entre los detalles que este medio conoció, se cuenta que el informe de los investigadores forenses señala que cuando el cuerpo de la víctima fue hallado no solo en un hueco en el piso, sino que además, tenía una plástica de color verde amarrado a su cabeza y golpes en su cara. Se confirmó que murió por un golpe contundente en el cráneo.



Pese a lo aterrador de este caso, cuando EL TIEMPO consultó los antecedentes del presunto asesino del conductor del SITP pudo constatar que ni en los registros de la Policía Nacional ni en la Procuraduría General hay registros vigente sobre antecedentes judiciales del hombre.



Vecinos de los dos hombres han señalado que Rojas era un joven que no salía mucho de la casa en la que vivía en arriendo y que posiblemente el asesinato fue producto de una discusión luego de que Flaminio le reclamara por la mensualidad que le adeudaba. No obstante, los investigadores de la Fiscalía no han determinado si ese fue el móvil del homicidio.

Las extrañas versiones

Investigación en casa del conductor del SITP. Foto: YouTube - EL TIEMPO

Las versiones sobre lo ocurrido en la noche del 4 de mayo con Flaminio todavía son confusas, aunque la Fiscalía ya puso el ojo en un primer sospechoso. Sin embargo, Christian Forigua, hijo del occiso, dice que hay elementos que no cuadran en las declaraciones y que la noche que su padre apareció enterrado hubo algo que levantó sospechas en él.



Según cuenta el joven, cuando se encontraba buscando a su padre en la misma casa, recibió una llamada de su madrastra quien le aseguró que debía volver porque había recibido una comunicación de la Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la que le aseguraban que Flaminio estaba en posesión de ellos y que debían pagar cerca de cinco millones de pesos para volverlo a ver.



A pesar de esa alerta, cuenta Christian que él siguió con la búsqueda de su padre. Pero lo más extraño, dice el hombre, fue que su madrastra nunca interpuso una denuncia ni alertó a las autoridades sobre la desaparición de su esposo y que por el contrario parecía estar molesta por la búsqueda que estaban realizando dentro del inmueble donde yacía el cuerpo.

Pese a estas alarmantes inquietudes presentadas por el hijo de la víctima, la Fiscalía señala que la mujer, aún, no está vinculada al caso porque no hay material que respalde dichas afirmaciones y que por el momento seguirán adelante con el proceso acusatorio en contra del último hombre que vio con vida a Flaminio.

REDACCIÓN EL TIEMPO

JONATHAN TORO

TORJOH@ELTIEMPO.COM