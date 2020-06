Cayó el segundo implicado en el asesinato de Yenny Cerquera

Cayó el segundo implicado en el asesinato de la enfermera Jenny Cerquera quien murió el pasado 17 de mayo cuando se resistió al robo de su bicicleta. A la 1 p. m., a plena luz del día, en una calle de Bosa Porvenir, un par de delincuentes acabaron con la vida de esta joven justo cuando se encontraba con su novio, Jorge Luis Beltrán Acosta, para dar un paseo.

El presunto responsable de haber participado del hurto y homicidio de la enfermera fue identificado por unidades de investigación en el barrio Santa Fe de Bosa



El sospechoso es un venezolano de 19 años de edad quien tenía en su poder

un arma de fuego tipo revolver calibre 32. Este sujeto fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes.



(Le puede interesar: Siete militares habrían violado a niña embera de 13 años)

Hay que recordar que el sábado 23 de mayo se realizó la primera captura de este caso, la del ‘Costeño’, sindicado del crimen y primer capturado, quien salió de la vivienda en ropa deportiva, sin tapabocas. Los policías solo tuvieron que capturarlo.



“Al detenerlo dijo que no había sido él, que sí había estado en el hurto, pero que no había accionado el arma, que eso lo había hecho la otra persona, siempre habla de un venezolano”, manifestó el investigador, que tardó ocho días en capturar al presunto asesino de la enfermera.



En la audiencia de legalización de captura, el ‘Costeño’, cuyo nombre es Ángel Clemente Coronado, de 26 años y oriundo de Barranquilla, no aceptó los cargos que le imputan por homicidio y hurto agravado, y porte ilegal de armas.

Yenny era una joven entregada a su oficio. Laboraba como enfermera geriátrica en la clínica Méderi y era reconocida por su responsabilidad y amor con los que trataba a los pacientes.

El robo de bicicletas no para

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre el 1.° y el 30 de abril del 2020 se presentaron 2.267 hurtos de bicicletas, 461 a mujeres y 1.806 a hombres.



Aunque el robo de bicicletas ha disminuido en la ciudad en un 9 % con respecto al mismo periodo del año anterior, desde que se decretó la cuarentena nacional la frecuencia ha aumentado. Lo anterior, según la entidad, se puede explicar, en parte, por el uso extensivo de la bicicleta como medio de transporte durante la emergencia.



Hoy, Bogotá cuenta con 344 unidades de fuerza policial, 86 guardianes del IDRD y 150 unidades de la Secretaría de Movilidad que trabajan para garantizar la seguridad de los ciclistas; además, se cuenta con el acompañamiento de atención psicosocial y sicojurídica en la línea púrpura.



(Lea también: Las restricciones que implica el aislamiento hasta el 15 de julio)



El secretario de Seguridad, Hugo Acero, dijo que la seguridad de los ciclistas será un tema permanente en los consejos y anunció que mediante acto administrativo

se creará una mesa para monitorear y realizar el seguimiento a las acciones que aportará los insumos al consejo de seguridad.



Por su parte, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, aseguró que el impulso en el uso de la bici y la construcción de más infraestructura segura para la comunidad ciclista vendrá acompañado con un trabajo más estrecho entre las entidades del Distrito, para garantizar el bienestar de los usuarios. Pero hoy no existe confianza de la comunidad. Los colectivos de biciusuarios exigen más seguridad.

Lea más sobre esta historia:

Inseguridad, principal obstáculo para el uso de bicis y ciclorrutas.

Así capturaron a quien habría matado a enfermera por robarle la bici.

‘Me robaron una bici de 12 millones, denuncié y archivaron el caso’.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL NOCTÁMBULO DE CITY TV

Escríbanos a carmal@eltiempo.com