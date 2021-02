El asesinato que tiene impactado al barrio Marsella, en Bogotá

La tensión se siente en la cuadra de la calle 6.ª con carrera 70B, en el barrio Marsella de Kennedy, suroccidente de Bogotá. Un vecindario tranquilo, pero que hoy amaneció con una noticia que dejó a los vecinos impactados, y se notaba cuando algunos transeúntes caminaban por la esquina de la cuadra y miraban con detenimiento la panadería Sammy, que inusualmente tenía sus puertas cerradas.



(Siga leyendo: Asesinan a comerciante en el barrio Marsella, en Kennedy)

¿La razón? Samuel Sáenz Castillo, el dueño de la panadería, ya estaba culminando la jornada laboral de la noche del miércoles. Eran alrededor de las 8:45 de la noche, un hombre ingresó al local, desenfundó un revólver y, sin mediar palabra, le disparó a sangre fría en repetidas ocasiones. El asesino, según testigos, huyó con su cómplice, que lo esperaba en una moto cerca del establecimiento.



El hecho se alertó de inmediato a la Policía del cuadrante. Samuel fue llevado a la unidad de urgencias en la Clínica de Occidente, donde, a causa de las heridas de bala, perdió la vida.



Ayer, un día después, los vecinos seguían consternados con lo ocurrido. Muchos no entendían por qué asesinaron a Samuel, a quien describen como un hombre amable, solidario y trabajador. Una vecina del sector asegura que los responsables del crimen no se llevaron nada de valor del lugar, lo que genera más incertidumbre sobre este crimen. “En la cuadra no podemos decir sobre por qué lo mataron, no sabemos realmente las razones”, dice otro comerciante en Marsella.



(Además: Este fue el momento de la explosión en el barrio el Quiroga)



A esta incertidumbre se le suma una especie de tensión, y hasta miedo entre los vecinos de esa cuadra, donde todos son clientes de la panadería, y solían encontrarse con Samuel, con el panadero, como también le decían.



“Samuel era una persona que no se metía con nadie. No se entiende por qué le hicieron el mal”, le dijo un habitante del sector a Citytv, quien se conoce desde hace varios años con el comerciante.



Por su parte, la Policía cree que este crimen responde a un posible hecho de extorsión, aunque testigos aseguran que el asesino intentó atracar en el lugar. “Estamos manejando el antes, durante y después de los hechos. Tenemos unos datos certeros que nos van a permitir la captura de los responsables”, aseguró el mayor Óscar Alberto Rojas, comandante de la Policía local de Kennedy.



Samuel Sáenz estaba casado y era padre de cuatro menores de edad, según el mismo vecino. Ahora, el vecindario vive entre la incertidumbre y el rechazo al crimen contra el panadero de la cuadra, y exigen a las autoridades respuestas de por qué fue asesinado en su establecimiento la noche del pasado miércoles.



BOGOTÁ

Siga leyendo:

-Policía, en aparente estado de embriaguez, atropelló a una mujer.

-Aumentos hasta del 500 % en predial, causa de protestas en Soacha.