Habla familiar de tres primos asesinados en Mosquera: 'No le habían hecho nada a nadie'

La Policía y la Fiscalía están tras las pistas que conduzcan a hallar a los responsables de los asesinatos de tres primos en zona rural de municipio de Mosquera, en Cundinamarca, a las afueras de Bogotá.



El macabro hallazgo de los tres jóvenes, que ocurrió en una finca de ese municipio en la mañana de este lunes, mantiene conmocionados a los pobladores de la zona, teniendo en cuenta la forma violenta en la cual fueron encontrados los cuerpos y la rareza de estos crímenes en este pueblo.



Sobre los jóvenes se conoció que eran habitantes de la zona, donde se cultiva papa, y que estaban desaparecidos desde el sábado, cuando salieron a compartir por las fiestas de Navidad.



Justamente, los primos habían manifestado que compartirían un almuerzo el 24 de diciembre, pero nunca llegaron al lugar, situación que fue la primera alerta para sus seres queridos.



Las víctimas, entre los 28 y 32 años de edad, fueron encontradas por un trabajador de la finca en la mañana del 25 de diciembre. El testigo también manifestó que vio a una camioneta, de color blanco, merodeando por la zona.

Eduino Fonseca, familiar de las víctimas, contó que ellos estaban trabajando en la zona. "Era un hombre muy responsable con sus niñas", recordó sobre uno de los jóvenes.



De hecho, la propia familia dijo que trabajaban en la misma finca donde los hallaron muertos, por lo que la situación es materia de investigación por parte de las autoridades.



"Eran unas personas que no habían matado a nadie. No le habían hecho nada a nadie. Que haya justicia. Esos vándalos así como los mataron no pueden quedar libres", señaló Eduino.



Las autoridades continúan recolectado las pistas del caso y en la búsqueda de personas que conozcan los últimos rastros en vida de los jóvenes, para determinar qué fue el detonante de los asesinatos.



