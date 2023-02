El asesinato de una joven por parte de su pareja en la localidad de Suba tiene consternados a los vecinos de esta zona. El hombre, a quien las autoridades identificaron como Kevin, llegó a la vivienda de Paola Acero y le propinó dos disparos que acabaron con su vida.



El crimen ocurrió en la noche de este martes 14 de febrero. Tras cometer el asesinato, el joven huyó de la vivienda, pero unas cuadras adelante se sintió acorralado y se quitó la vida.

“Se pensaba escapar. De hecho ya había avanzado unas cuadras. Cuando se vio acorralado acabó con su vida”, le dijo una tía de la joven asesinada a Citytv, de esta casa editorial.



La familia de Paola Acero denunció que el victimario la agredía, la perseguía e intimidaba continuamente. Por el acoso constante, la joven decidió acabar con la relación; sin embargo, el hombre la mantenía bajo amenazas.

“Él era un muchacho que la atacaba todo el tiempo, ¿quién quiere estar con una persona así? Ella había decidido no estar más con él, pero él no lo entendía. Él le decía que si no era con él, no era con nadie”, denunció la familiar.



Los allegados de la víctima manifestaron que la joven ya había denunciado a su expareja por las constantes agresiones a las cuales la sometía. “La niña no tenía vida”, agregó la tía, quien manifestó que ella fue testigo de cómo en una ocasión el hombre intentó apuñalarla en una tienda de la zona.

De hecho, la última vez que la joven estuvo en la Fiscalía fue la semana pasada, cuando reiteró las amenazas del hombre. “Acá nunca pasó nada. Nunca se hizo nada”, dijo la familiar sobre la actuación de las autoridades en el caso.

Paola Cerón, quien era estudiante de psicología, tenía planeado cambiar de casa para que Kevin no la acosara más. Aunque pidió ayuda a las autoridades, estas no le dieron la suficiente atención, insistieron los familiares.



Este mes, bajo la coordinación de la teniente coronel de la Policía, Ana Gabriel Gutiérrez, empezó a operar el Comando Púrpura, uno de los anunciados por la alcaldesa Claudia López, para dar cobertura y atención a las violencias contra las mujeres.

Las mujeres podrán recibir atención gratuita en las líneas telefónicas 123 o la línea púrpura distrital 018000112137, las cuales están habilitadas 24 horas del día y siete días a la semana para la atención de casos de violencia contra la mujer.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con repotería de Kevin Díaz, Noctámbulo de Citytv