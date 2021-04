‘Mataron a mi hermano, un joven bueno, soñador’

“El Rosal era un municipio tranquilo, uno podía caminar sin problemas, ahora hay barrios en donde hay grupos en cada esquina prestos a hacer daño”. Érika Tatiana Sánchez Hernández llora la muerte de su hermano. Fue asesinado vilmente el domingo 18 de abril. Dos hombres le dispararon al robarle su teléfono celular.

Sebastián Martínez Hernández era un joven tranquilo. Se había graduado de bachiller en el año 2019 y actualmente se encontraba haciendo en el Sena un curso de gestión empresarial. Todo virtual, la familia respetaba la cuarentena por covid-19. Soñaba con ser un ingeniero industrial, pero todo eso lo truncaron. “Es que con esa edad, uno apenas está comenzando a vivir. No alcanzó a cumplir un año de estudios”, dijo su hermana. Esta es una familia unida que siempre apreció el buen comportamiento del joven, y por eso hoy su madre, Sandra Hernández, está destruida. No puede entender por qué, en su pueblo, la vida de alguien vale un celular.



El asesinato

Ese domingo 18 de abril, a eso de las 6:40 de la tarde, Sebastián decidió salir de su casa y visitar a una amiga que había acabado de llegar de Medellín y le traía un presente.



Cuando se encontraba en esa casa y estaba esperando a que saliera, sentado en un andén, llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. La intención era robarle el celular, pero lo que la familia de Sebastián se pregunta es por qué le tenían que disparar. “Fue un impacto fuerte al lado izquierdo del oído. Mi hermano cayó al piso”.



Ante semejante imagen, los vecinos reaccionaron, la policía llegó en menos de cinco minutos, lo llevaron al centro de salud del pueblo e hicieron lo que pudieron, pero no había otra opción, había que trasladarlo. “Yo me fui en la ambulancia con él hacia el hospital San Rafael, de Facatativá” contó Érika. El joven estaba consciente, había esperanzas.



Los residentes del municipio hicieron un velatón. Piden que ese la delincuencia. Foto: Archivo particular.

Cuando llegaron ya eran las diez de la noche. La familia se queja de que la atención no fuera rápida. “Solo después de 24 horas, cuando vieron que mi hermano ya no tenía signos vitales, ahí sí apareció el cirujano; había médicos, ahí sí lo atendieron de afán”, denunció su hermana.

En cuestión de minutos el joven fue intubado, le hicieron varios exámenes y luego lo ingresaron a cirugía. Salió de esta intervención a la medianoche del martes 20 de abril. “El disparo le reventó las arterias, dañó tejidos, le generó un derrame cerebral”.

Luego de semejante intervención, Sebastián ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI). “Los médicos nos dijeron que tenía muerte cerebral. Lo más duro para nosotros fue que aunque en ese momento él no estaba muerto, ya nos estaban diciendo que donáramos sus órganos”. La última vez que lo vieron fue el domingo 25 de abril. Ese día su corazón y sus otros órganos estaban respondiendo, pero para el 26 se abril la llamada para la familia no fue de alivio. “Le dijeron a mi mamá que mi hermano había muerto. En ese momento se acabaron todas nuestras esperanzas”.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el hospital, pero no fue posible lograr contacto.

Ni la familia ni los amigos se sintieron bien tratados. “Los médicos indolentes ni siquiera respondían con humanidad cuando uno les preguntaba qué había pasado. Una amiga de la familia lo hizo, y le respondieron: ‘¿Qué le puedo decir?, lo mismo que ya saben’ ”.



Tampoco han recibido ningún avance en la investigación, no se ha capturado a los responsables del crimen, el alcalde de El Rosal no se ha pronunciado. “En conclusión, es como si no hubiera pasado nada”

¿Qué pasa en el pueblo?

Después de ese asesinato el municipio de El Rosal, ubicado en el departamento de Cundinamarca, parte de la provincia de Sabana Occidente y a veinte kilómetros de Bogotá, ya no soportó más la seguidilla de problemas de inseguridad.



No solo hicieron una ‘velatón’ por la muerte de Sebastián, sino que hacen un llamado al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, para que gire su mirada a los problemas de esta región. “El pueblo se llenó de gente de otras partes, vienen y piensan que puede hacer lo que quieran. El caso de mi hermano no ha sido el único”.



Según la familia del joven, recientemente se supo del ataque hacia una joven con la intención de robarla. “¿La agarraron a golpes, dónde están la autoridades de mi tierra? La última contestación que dieron es que el alcalde no quería autorizar más policías ni más apoyo. El pueblo está pidiendo seguridad, paz y tranquilidad”.



Otros residentes del municipio le manifestaron a EL TIEMPO que ya no podían salir tranquilos por las calles de su pueblo, como lo hacían antes, porque sienten que los van a robar o a golpear.



Incluso, la gente habla de un sector conocido como La Alejandría, en donde las condiciones de seguridad cambiaron por completo en los últimos años. “Ya no se puede pasar por ahí tranquilamente porque se ven grupos de hombres en cada esquina. Da susto que lo atraquen a uno”, dijo otro habitante del municipio que prefirió ocultar su identidad.



El sueño de este pueblo es volver a vivir en un lugar tranquilo. Sebastián quería eso: ser feliz, tener una profesión, un trabajo, comprar sus propias cosas, labrarse un futuro, pero todo eso se terminó por culpa de dos delincuentes hoy prófugos. “Hoy fue mi hermano, mañana puede ser el señor de la tienda, una mujer, un adulto mayor. Este es un dolor que uno no le desea a nadie. No es porque sea mi hermano, pero él era un angelito, un buen ser humano”, dijo Érika.

CAROL MALAVER

