Un nuevo asesinato se registró en Bogotá. Un ciudadano fue víctima de un asalto a mano armada en el barrio Granada, en Usme, al sur de la ciudad. Esta persona llevaba una alta suma de dinero, la cual sería el botín de los atracadores.

(Le recomendamos leer: Los autos de lujo y firma en Panamá del hombre asesinado saliendo de gimnasio en Bogotá)

Le lancé una matera a uno de los ladrones. Les empecé a suplicar que no me lo mataran, que me lo dejaran vivo FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la Policía, el hecho se registró en la noche de este lunes 24 de julio. En el atraco, la víctima recibió dos disparos que acabaron con su vida.



Aunque el ciudadano fue trasladado por las autoridades a un centro médico para recibir atención, las heridas que recibió causaron su deceso.



“De forma inmediata se da inicio a la investigación correspondiente con la recolección de los elementos materiales para dar con la pronta captura de estos delincuentes”, señaló el coronel Javier Gallego, comandante de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá.



(Lea: Así sucedió el sicariato frente a gimnasio en Bogotá: ayudaron al victimario a huir)



La Policía ofreció 20 millones de pesos por información que ayude con la captura de los responsables.

Según las pesquisas, la víctima llevaba una cifra cercana a los 14 millones de pesos que había retirado en una entidad bancaria de un centro comercial del sur de la capital. El hombre, cuando llegaba a su casa en la noche, fue abordado por dos hombres en moto.



El parrillero descendió de ese vehículo, le disparó a la víctima, le robó el dinero y procedió al escape. Los ladrones usaron dos motos de alto cilindraje.

Familia cuenta los momentos de pánico

Incluso, familiares de la víctima les habrían rogado a los ladrones para que no le hicieran daño al hombre, pero los delincuentes no tuvieron piedad.



"Mi hermano abrió la puerta y empezaron los gritos. Cuando abrimos la moto estaba tirada ahí. Hubo forcejeo entre mi papá y dos tipos altos", contó la hija de la víctima a Citytv.

​

La mujer insistió que rogó para que no le hicieran nada a su padre. "Le lancé una matera a uno de los ladrones. Les empecé a suplicar que no me lo mataran, que me lo dejaran vivo", contó. Sin embargo, a los segundos, los delincuentes le dispararon dos veces para que el hombre soltara la maleta donde llevaba el dinero.

Preocupación por ola de crímenes en Bogotá



Bogotá y sus municipios vecinos están atravesando una preocupante ola de criminalidad. Información de las autoridades da cuenta de por lo menos cinco homicidios durante la última semana en la capital.

Facebook Twitter Linkedin

La Policía acordonó el lugar y adelanta una investigación. Foto: Archivo Particular

Uno de los hechos también ocurrió este lunes cuando un comerciante de vehículos de alta gama fue asesinado en la calle 85 con carrera séptima, al norte de la capital, luego de que dos pistoleros llegaran hasta el lugar y le dispararan en la salida de un gimnasio.



Y otro de los casos ocurrió en Corferias. El pasado miércoles 19 de julio fueron asesinados dos extranjeros. Las víctimas de este ataque fueron un hombre de nacionalidad venezolana y otro de origen portugués, quienes acababan de salir de Agroexpo.



(Siga leyendo: Cinco asesinatos que estremecieron a Bogotá durante la última semana)



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de Kevin Díaz, Noctámbulo de Citytv