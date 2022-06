Luto y dolor en la comunidad del barrio Bonanza por el vil asesinato del abogado Óscar Parada, líder social y consejero consultivo Lgbti del Distrito. "Él era muy trabajador, muy dedicado a su profesión y al cargo que le habían asignado desde febrero", dijo Pilar Torres, esposa de Parada.



Así fue el vil crimen de Óscar Parada un líder social de Bogotá y habitante del barrio Bonanza en Engativá. En febrero había sido nombrado como consejero consultivo de la comunidad LGBTIQ. Familia desconoce amenazas y SIJIN investiga @ClaudiaLopez @sergio_fajardo @PoliciaBogota pic.twitter.com/9mmhglgDqv — Leonardo Ballesteros (@BallesterosLeo) June 9, 2022

De acuerdo con la información recopilada por el equipo noctámbulo de CityTv, se pudo establecer que el abogado fue la nueva víctima de un hecho de sicariato en la ciudad y que un video, que es clave en la investigación, revelaría la crudeza del crimen que se dio frente a la iglesia del barrio Bonanza, en Engativá.



Parada estaba caminando cuando fue alcanzado por parte de otro sujeto quien lo sorprendió por la espalda y sin mediar palabra le disparó directamente en su rostro. En el video es posible observar cómo el asesino, a plena luz del día, desenfundó un revólver y en presencia de otros transeúntes abrió fuego en contra de la vida de Oscar.



Oscar Parada, uno de sus cinco hijos, señaló que, "no nos esperábamos esto, pero quiero decirles quién era mi papá y a que se dedicaba. Él era una persona sencilla y noble, dedicada a su trabajo que permanecía en la casa, tenía muchas expectativas a nivel de la educación, en la política y en la vida social".



Sus cinco hijo y su esposa quedaron sumidos en un profundo dolor y no encuentran explicación para esta muerte. La familia asegura que Óscar no tenía ningún tipo de amenaza. "Si llegó a tener alguna amenaza se la guardó, él era muy reservado con las cosas de su trabajo y separaba mucho lo que era sus labores y su familia".



El abogado era reconocido en su localidad y en la administración Distrital por su inagotable lucha por los derechos de las minorías y las personas más vulnerables. En medio del dolor, la familia le pidió a las autoridades que no se escatimen esfuerzos para dar con el paradero del sujeto que ordenó el asesinato y con el del hombre que disparó el arma que le puso fin a la vida de Parada.



"Le pedimos a Claudia López, la alcaldesa, y a Sergio Fajardo, con quien trabajó en campaña, que nos ayuden a esclarecer esto y que no quede impune este daño que nos hicieron como familia. Que no quede solo en palabras, sino que se vean con hechos. Mi esposo solía decir eso, 'demuéstrame con hechos'. Si ellos se comprometen a buscar a los culpables, entonces que cumplan".



Por el momento, las unidades de la Sijín ya están investigando los móviles del homicidio y desde la Secretaría de Seguridad y diferentes sectores de la política se emitieron comunicados de rechazo por el atroz crimen.



REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información del Noctámbulo de CityTv.