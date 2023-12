Asesinaron a trabajador de una licorera en Fontibón: le dispararon por la espalda

Sobre las 6 p.m. del pasado viernes 1 de diciembre, bajo la mirada de decenas de personas fue asesinado un hombre en el barrio El Refugio, de la localidad de Fontibón.



La víctima se encontraba en el local comercial en el que trabajaba, sobre la calle 23b con carrera 119, cuando de un momento a otro fue sorprendido por un sujeto que portaba un arma de fuego y le propinó varios disparos.

La víctima, identificada como Edward Emilio Camacho Osman, estaba cumpliendo con su jornada laboral en el establecimiento 'Licores súper', que queda ubicado en una esquina, y funciona las 24 horas.



La licorera pertenece a una persona de su circulo familiar y él era una de las personas encargadas de manejarla, por lo que era conocido por los demás comerciantes de la zona.

Ese día, en particular, hacía un fuerte sol y había varias personas en la calle, quienes quedaron sorprendidas al escuchar los disparos contra Camacho, quien quedó tendido en suelo y con una herida de bala en la cabeza.



Segundos más tarde, el presunto atacante salió huyendo por entre los carros y desapareció de la escena.



Uniformados de la Policía del cuadrante llegaron de inmediato a atender la situación, pero no había rastro del sicario.



Camacho fue trasladado hasta el Hospital de Fontibón en una patrulla de Policía, pues aún presentaba signos vitales. Sin embargo, poco después falleció en el centro asistencial.



(También: Revelan video del grave accidente que acabó con la vida del motociclista Esteban Pardo).



Las autoridades abrieron la investigación para conocer los móviles y los responsables del crimen. Se está revisando si hay material fílmico que permita esclarecer el caso.



Aunque vecinos del sector dicen que se podría tratar de una rencilla con una banda que extorsiona a los comerciantes, esto no ha sido confirmado por la Policía.

Lea también: