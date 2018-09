Pasajeros asesinaron a taxista tras llevarlo a un callejón sin salida

La madrugada de este miércoles un taxista fue asesinado en el barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar, después de que recogió a unos usuarios que lo llevaron hasta una calle sin salida de esta zona. En este sitio, los falsos pasajeros le dispararon al conductor.

El hecho, que fue condenado por el gremio de los taxistas que pidió medidas más contundentes para protegerlos de la inseguridad, ya está siendo investigado por las autoridades, que descartaron que se tratara de un hurto, ya que las pertenencias, como los documentos de la víctima, no fueron robados. Una de las hipótesis de las unidades de inteligencia es que se trate de un ajuste de cuentas.



"Los uniformados llegan casi que de inmediato pero no se logra dar con la ubicación de los responsables, con policía judicial y la Fiscalía adelantamos las acciones pertinentes para dar con su paradero", manifestó el coronel Óscar Solano, oficial de inspección de la Metropolitana de Bogotá.



Varios taxistas llegaron hasta el sitio para repudiar el hecho y señalaron que la acción de las autoridades no fue oportuna. "Hacia allá hay seis policías, como es posible que asesinen al compañero a media cuadra. Hacen retenes donde no es necesario y solo piden documentos a los conductores y no es lo mismo con los pasajeros", sostuvo uno de los conductores.

Nuevo caso de asesinato a un taxista, esta vez en el barrio Madelena, en Ciudad Bolívar. El hombre aparentemente fue engañado por sus pasajeros para que llegara a un callejón sin salida. #ArribaBogotá @Citytv @BallesterosLeo pic.twitter.com/zpdXlFb7gI — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) 26 de septiembre de 2018

REDACCIÓN BOGOTÁCon información del Noctámbulo de Citytv