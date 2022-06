Una familia residente del barrio Camino Viejo en San Cristóbal Sur vive una completa tragedia por cuenta del asesinato de María Fernanda Delgado, una joven de 19 años.

Ella había terminado una relación con su pareja sentimental y debido a eso se presume que fue interceptada por su expareja y atacada con violencia con un arma blanca en las calles del sector en donde residía.

Dicen que la joven alcanzó a gritar por ayuda, pero cuando iba llegando al hospital los médicos no pudieron salvarle la vida. La familia pide justicia para que el responsable pague por el crimen. “El 18 de julio me la mataron cuando fue a comprar comida. Me llamó la Policía y me dijo que había sido atacada con arma blanca. Ella llegó con vida al hospital San Blas pero allá murió, la trataron de revivir durante 20 minutos”, dijo Yolimar, la madre de la joven.

El presunto asesino se entregó, pero la familia de la joven no quiere que esto se traduzca en rebaja de penas. “Esto es un feminicidio”, afirma Yolimar.



La víctima le había dicho en varias ocasiones a su familia que su pareja tenía comportamientos violentos.



