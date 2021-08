Asesinaron a hombre en el barrio La Estrada en medio de un hurto

En la madrugada de este domingo, mientras que un hombre transitaba por las calles del barrio La Estrada, en la localidad de Engativá, dos sujetos lo abordaron para robarlo y uno de ellos le propinó un fuerte golpe en la nuca.



La víctima quedó tendida en el suelo y los ladrones le quitaron sus pertenencias personales. Minutos después, quienes cometieron el robo volvieron al lugar de los hechos, se percataron que el hombre no daba señales de vida y emprendieron la huida.

"La señal de radio reporta el caso al cuadrante de un sujeto tendido sobre la vía, el cual llegan, lo observan, lo revisan y no presenta signos vitales", indicó el coronel Julio Salgar, comandante de seguridad ciudadana de la Mebog.



Salgar explicó que este hecho queda como muerte violenta por establecer motivos y las autoridades trabajan en la recolección de las pruebas para determinar lo sucedido y dar con los responsables. La Policía judicial hace rastreo de imágenes a través de cámaras de seguridad que están en esta zona de la localidad de Engativá.

La comunidad indicó que la víctima era un vecino reconocido del sector. "Cómo matan tan vilmente estos sin vergüenzas a mi amigo querido, vecino y cantante", le expresó Alberto Cepeda, residente del barrio La Estrada, a Citytv.



Vecinos del sector alertaron que este hecho violento ocurrió hacia la 1:30 a.m., pero la Policía se hizo cargo del caso hacia las 10:00 a.m. "Eso no tiene presentación", dijo Cepeda.

En el barrio La Estrada le solicitan a las autoridades celeridad en el proceso para que pronto se dé con el paradero de los responsables y este hecho violento no quedé en la impunidad.



*Con información de Óscar Fagua, Citytv.