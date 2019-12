Mujer fue asesinada en su propia casa la madrugada del 25 de diciembre

Hace un año, Liz Geraldine Acosta se fue a vivir en unión libre con su pareja sentimental, y se establecieron en una vivienda del sector de San Luis, en la vía que conduce de Bogotá al municipio de La Calera.

A las 6 de la mañana del pasado 25 de diciembre, después de compartir la noche de Navidad con la familia del hombre, se fueron para la casa. Al parecer, estando allí se originó una discusión que se tornó violenta y el sujeto la atacó con un arma blanca hasta quitarle la vida.

Edwin Ramón Quiroga, el padrastro de la víctima, quien tenía 28 años y tres hijos, le contó al Noctámbulo de Citytv que las autoridades los llamaron a eso de las 11 de la mañana del miércoles 25 de noviembre para informarles sobre lo ocurrido.



"La noticia nos tomó por sorpresa porque no esperábamos un caso de esos. Sin embargo, fuimos a la Dijín y el que hizo el levantamiento del cuerpo me comenta que efectivamente la familiar por la que estábamos preguntando estaba fallecida", contó.



Según se pudo establecer, el agresor, después de cometer el homicidio, salió de la casa e intentó huir. Sin embargo, en el camino se encontró con unos policías quienes al notar que tenía sangre en su ropa, le preguntaron que si estaba herido o necesitaba ayuda.



Al notar el comportamiento extraño del hombre, los uniformados lo retuvieron, averiguaron en dónde vivía y al llegar a la vivienda se encontraron con la lamentable escena. De inmediato fue capturado.

El presunto asesino estaba viviendo con Geraldine desde hace un año en el sector de San Luis, en la vía a La Calera. Foto: Archivo particular

Nelcy Adrian Acosta, la madre de la víctima, pidió que a este individuo le caiga todo el peso de la ley. "Lo que quiero es justicia, quiero que estos casos no sigan quedando así, que no le den una oportunidad afuera, que le den la máxima pena, que él no pueda salir de allá, que no salga, es lo único que pido", manifestó la mujer.



El agresor será presentado la mañana de este jueves ante un juez de control de garantías en los juzgados de Paloquemado en una audiencia de legalización de captura.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET

Con reportería del Noctámbulo de Citytv