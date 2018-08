Investigan muerte de militar en Kennedy en medio de atraco 

Un hombre de 29 años de edad identificado como Camilo Rodríguez Novoa murió, según las autoridades, tratando de evitar el hurto de su bicicleta y varias de sus pertenencias.

El crimen habría ocurrido en la carrera 72 J Bis A No. 40 C 24 en el barrio Timiza hoy a las 6:30 de la mañana.



El hombre recibió un disparo con un arma de fuego y aunque alcanzó a ser trasladado a un servicio de urgencias en el hospital de Kennedy no fue posible salvarle la vida.



Otras informaciones señalan que la víctima era pensionado de la Fuerza Aérea Colombiana.



