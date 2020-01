Crimen ocurrido entre Soacha y Bosa pone a prueba a las autoridades

Un crimen en los límites entre Soacha y Bogotá tiene en vilo a una familia: las autoridades aún no saben a qué jurisdicción le corresponde la investigación.



Así lo registró el Noctámbulo de City Tv luego de que, en la noche de este miércoles, delincuentres asesinaran a un empleado bancario y dejaran herida a su mamá en medio de un robo a mano armada.

"Dicen que le querían quitar la moto. Pero lo raro es que no se la llevaron. El tipo disparo y se fue. Creemos que esto es algo más que un robo", manifestó una familiar de la víctima fatal, un hombre de 30 años que estaba a una noche de celebrar el cumpleaños de su hijo de cuatro años.

Según información preliminar, la familia estaba en el barrio León XIII, sobre la transversal 12 con calle 45, cuando fue abordada por dos delincuentes hacia las 9:30 p.m.. Al parecer, querían llevarse una moto, en confusos hechos, desataron un tiroteo.



Debido a que no llegaban ambulancias de Soacha, trasladaron al hombre herido al hospital Pablo VI de Bosa en Bogotá dónde falleció.



Sin embargo, el drama para la familia aún no termina. Ni las autoridades de Soacha ni de Bogotá se han pronunciado sobre el caso hasta establecer plenamente a quien le corresponde asumir el caso.



"Ninguno se quiere hacer cargo. Los de Sijin Soacha dicen que como el tiroteo fue en el municipio, algo se puede hacer ahí. Pero que como la muerte fue en Bogotá, es a ellos a quienes les corresponde esa otra parte", contó el hermano de la víctima.



Incluso, esa duda de competencias llegó a poner en juego la protección de la escena del crimen. La inspección al lugar de los hechos por parte del CTI y de la Sijin se prolongo por más de cuatro horas no se lograba establecer a qué jurisdicción le correspondía la investigación.



"Hay cascos de balas por el piso. Pero pasan perros y personas por encima y nadie se aparece por el lugar", denunció uno de los familiares del hombre que deja una esposa viuda y un hijo huérfano.

El hecho ocurre un mes después de que Bogotá y Cundinamarca celebrara un consejo de seguridad regional, justamente en Soacha, para buscar solución a situaciones que se presentan en las llamadas "fronteras invisibles".



“Existen fronteras para las autoridades, la Mebog tiene su jurisdicción hasta los límites con Soacha, y Cundinamarca desde Soacha hasta el límite con Bogotá, pero los delincuentes no tienen fronteras, y en ese sentido todas las autoridades (policía, justicia, Fiscalía, seguridad) debemos trabajar de una manera coordinada que nos permita movernos y atacar la delincuencia que actúa sin tener fronteras”, manifestó en su momento, Hugo Acero, el nuevo secretario de Seguridad.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros