Con anclajes y pernos aseguran la montaña en barrio La Roca

Después de 20 años del fallo de una acción popular en favor de la comunidad, para que se estabilizara la montaña y se eliminara el riesgo de deslizamiento para 800 viviendas, finalmente, los vecinos de la ciudadela La Roca cuentan con la obras de mitigación del riesgo y estabilización del terreno, en las que se invierten 9.588 millones de pesos.



Las viviendas han sido afectadas durante varias décadas a causa de los movimientos de terreno y deslizamientos permanentes por estar en una zona de alto riesgo en las montañas de San Cristóbal, en el suroriente. Unas 5.500 personas viven en la zona donde se adelantan las obras.

A pesar de las inmensas grietas que amenazaban las viviendas, el cumplimiento de la orden de la acción popular se postergó hasta ahora, cuando los trabajos están prácticamente listos.

Para estabilizar el terreno se tuvieron que construir muros de pantalla e instalar anclajes, pernos y sistemas de drenaje para el manejo de aguas. Las obras están en un cien por cierto, y ahora la administración tiene programada la instalación, en la parte plana, de una cancha en grama natural y juegos infantiles para mejorar la calidad de vida de los residentes.



En el 2005, este diario reportó los testimonios de los vecinos que en ese tiempo empezaron a sentir que algo traqueteaba, y eran las baldosas del piso que se habían levantado y fracturado. Después se desplomó el salón comunal y se levantó el andén. A partir de ese momento, la aparición de grietas en el suelo, cada vez más visibles y cercanas a los edificios de apartamentos, arrinconó a los vecinos.



Al comienzo, años antes, 12 viviendas habían sido desalojadas y las familias reubicadas porque se pensaba que las fisuras eran inofensivas. Con el tiempo se convirtieron en enormes grietas que se llevaron por delante los muros y se supo que el problema se había vuelto progresivo e incontrolable desde el 2002.



No hubo pared, techo, escalera, andén o muro que no tuviera fisuras o que no se hubiese desprendido. Algunas grietas atravesaron los apartamentos de techo a suelo, cuando no fue que las paredes se derrumbaron.



Otra obra de mitigación y recuperación se adelantó en Santa Rita, de la misma localidad, con una inversión de 1.340 millones de pesos. Allí, la escuela estaba cerrada desde hace diez años por el riesgo de remoción en masa del terreno. Ahora se recuperaron el espacio público y la vía.

BOGOTÁ