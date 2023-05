Anoche en plenaria de la Asamblea de Cundinamarca fue aprobado del proyecto de ordenanza que crea la Provincia Administrativa y de Planificación (PAP) del Sumapaz. Este será el primer esquema asociativo de este tipo en el departamento. La iniciativa busca que los municipios que la conforman trabajen coordinadamente e inviertan en objetivos comunes.



Arbeláez, Cabrera, Granada, San Bernardo, Silvania, Pandi, Pasca, Tibacuy, Venecia y Fusagasugá, la capital y principal centro económico de esta provincia, son los municipios que entran a formar esta figura. En esos 10 lugares habitan cerca de 250.000 personas. Tras ser aprobado el proyecto de ordenanza, la iniciativa pasa a sanción de la Gobernación de Cundinamarca.



De acuerdo con Patricia González, secretaria de Integración Regional, las PAP son unos esquemas de asociatividad que están previstos desde la ley de ordenamiento territorial 1454 de 2011. Y estas pueden ser conformadas con municipios que sean vecinos, de un mismo departamento y tengan temas que quieran trabajar en común.



“Desde que arrancó este gobierno, en el año 2020, los alcaldes de la provincia de Sumapaz nos manifestaron que querían trabajar en la conformación de un esquema asociativo, entonces desde la Secretaría de Integración Regional los acompañamos, hicimos algunas capacitaciones con el Ministerio del Interior y Planeación Nacional”, explicó González.



La funcionaria también dijo que para poder poner en marcha este proyecto, los concejos de cada municipio debían aprobar por acuerdo el ingreso a este esquema de asociatividad, proceso que se llevó a cabo entre los años 2021 y 2022.



De acuerdo con el diputado Edgar Cruz, ponente del proyecto, esta figura permite que los municipios inviertan en proyectos comunes, algo que no se puede hacer actualmente porque los alcaldes no pueden invertir recursos en otras zonas.



“Van a poder trabajar en el tema de servicios público, infraestructura, en especial vías, ya que pueden hacerlas en conjunto. Incluso pueden construir un parque turístico entre todos”, dijo Cruz.



Según Karina Garzón, alcaldesa de Arbeláez, su municipio se verá beneficiado en la formulación de proyectos macro para lograr inversión de recursos para las vías departamentales principales de conexión entre Fusagasugá, Arbeláez, San Bernardo, Pandi, Cabrera, Venecia.



Por su parte, la secretaria de Integración Regional explicó que con esta asociatividad los 10 municipios van a poder trabajar en proyectos de protección y conservación del páramo del Sumapaz, en fomentar la actividad agropecuaria, es decir, en la producción y comercialización de los productos.



“Sumapaz es una provincia altamente productora, tiene diversidad de pisos térmicos. También quieren fortalecer el turismo y trabajar en el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias que los conectan”, aseguró González.



Cabe mencionar que, el Alto Magdalena, compuesta por Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Tocaima y Ricaurte también tiene intenciones de conformar una PAP, y ya en algunos concejos municipales se aprobó el acuerdo.

