En la mañana de este miércoles 19 de abril se registró un hecho de inseguridad en el occidente de Bogotá, específicamente en el barrio de La Florida, en Engativá, hacia las 05:30 a. m.

El hecho se registró en la ciclorruta, exactamente en la calle 68 con carrera 96.

Según informaron las autoridades, un ciclista fue víctima de robo de su vehículo por parte de cuatro presuntos ladrones. Ante la situación, sacó un arma de fuego, disparó y terminó matando a uno de los supuestos asaltantes, quien quedó tendido en el suelo y murió de inmediato, según se puede ver en un video obtenido por Blu Radio.



“Esta persona espera que le cometan el hurto, reacciona, desenfunda un arma de fuego y le causa la muerte a una de ellas”, dijo a Blu Radio el mayor Juan Arango, comandante de la Policía de Engativá.



(Puede leer: Kennedy y Engativá: dos localidades que siguen acosadas por robo de carros).



Por el momento, no se conocen las características físicas del ciclista, quien huyó del lugar luego de haber matado al presunto asaltante, esto ha impedido que las autoridades descubran la identidad del sujeto, quien llevaba el rostro cubierto y un casco, según le explicó al citado medio.



“Al momento no se tiene la ubicación o el paradero de esta persona, estamos a la espera de poder ubicarlo o que haga presencia en alguna unidad de policía para poder tener una mayor claridad de los hechos”, agregó Arango.



De igual modo, el Mayor indicó que el hombre debe presentarse ante las unidades de policía o la Fiscalía General de la Nación para aclarar su situación judicial, quienes finalmente determinarán si se trató de un caso de legítima defensa o no.



“El simple hecho de causar un homicidio ya tiene una investigación y tendrán que ser las autoridades judiciales quienes darán el veredicto de estos hechos”, le dijo el Mayor al citado medio.

ELIM JALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

