Bogotá sigue estando azotada por la inseguridad, la cual mantiene preocupados a los ciudadanos y a las instituciones distritales, pues los delincuentes siguen sin dar tregua en las calles, el transporte público e, incluso, en establecimientos comerciales y casas.

El caso más reciente que encendió las alarmas de los organismos de seguridad de la ciudad es el de un docente ciego que fue atracado en el occidente de la ciudad, específicamente en la localidad de Engativá.

El educador, identificado como Carlos David Ceballos, le manifestó a ‘Noticias Caracol’ que se encontraba en una panadería realizando una llamada telefónica, a la vez que pedía ayuda para utilizar el transporte público.

"Yo pedí una ayuda para el SITP y se me abalanzaron entre cinco y cuatro sujetos. Uno me robó la billetera y el otro me robó el celular. El celular yo no lo tenía de lujo, sino que era una herramienta de trabajo y me servía para ubicarme dentro de la ciudad”, explicó.

Ceballos aseguró que los delincuentes aprovecharon la oportunidad para robarlo por que fueron conscientes de su condición de discapacidad, ya que él llevaba consigo su bastón.

Así mismo, el hombre relató que, luego del atraco, acudió al Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía más cercano para pedir asistencia. Sin embargo, según relató, los uniformados solo le respondieron que no debería salir solo por la ciudad.

“Yo me acerqué aquí al CAI de Mazurén y el policía me dijo: ‘Pues, la única solución que usted puede hacer es no salir solo’”, manifestó, agregando que al momento del robo, ningún transeúnte le ayudó.

De igual forma, el ciudadano le manifestó al noticiero que, tras lo ocurrido, recibió una llamada por parte del Distrito, en la cual le manifestaron que su contrato como educador en el colegio en el que trabajaba había terminado, por lo que actualmente se encuentra desempleado.

El maestro no tiene claridad sobre las razones de su destitución.

