Un video sobre un choque se ha vuelto viral en TikTok debido a que muestra el choque entre un articulado del SITP y un carro de lujo que no solo llamó la atención de la Policía sino de miles de internautas.



Según las imágenes, el carro en cuestión era un Mustang GT, al cual la parte frontal le quedó totalmente destrozada.



(Puede leer: Muere mujer motociclista en grave accidente de tránsito en Bogotá: lo que se sabe).

Con el famoso audio de “me encanta vivir en Bogotá”, el usuario registrado como Jesusariza, compartió un video en el que se ve que un carro de lujo se estrelló con un articulado del SITP.



De acuerdo con varios internautas, el choque se debió a que el conductor del Mustang era perseguido por unos hombres para robarlo. No obstante, esto no son más que especulaciones de los internautas.



Lo que sí es cierto es que el lujoso carro, el cual está avalado a partir de los 244.490.000 de pesos, según Autocosmos, transitaba por la vía de buses y quedó totalmente destrozado en la parte frontal.

(Además: Video: pasajero de TransMilenio se pelea con cantante por el ruido del bafle).

El conductor del Mustang se dio totalmente contra la parte trasera del bus y quedó sobre el andén, cerca de una parada.



Por lo pronto, lo que se conoce del asunto es el video, pues las autoridades y las partes involucradas no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, los internautas no han dejado de reaccionar al hecho.



Además, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

Otros choques de carros lujosos

Los choques simples automovilísticos son cada día más frecuentes. Sin embargo, aquellos que involucren autos lujosos terminan siendo virales y llamando la atención de los internautas.



De hecho, como este video hay varios sobre carros de marca que han dejado a sus dueños con cuentas bastante voluminosas por choques simples, en los que no hay heridos, pero que sí dejan con más de uno en graves problemas financieros.



Hace tres años se viralizó el caso del conductor de un Mustang que no quiso esperar durante el trancón, se salió de la vía para adelantar y, al parecer, perdió el control del volante y se fue contra un bus.

GERALDINE BAJONER VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

