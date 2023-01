Estaba diluviando y el patrullero de la Policía Carlos Fernando Durán Bermúdez, de 28 años, se encontraba prestando acompañamiento a la entrada de un supermecado del barrio San Blas, en el suroriente de Bogotá, varias cuadras arriba del 20 de Julio, cuando una corriente de aguas lluvias se formó y creció tanto que abarcaba toda la calzada.



Hasta ese momento todo parecía normal. Era miércoles, en la tarde. La tranquilidad del sector de la carrera 7.ª con calle 22D la alteraron los gritos de auxilio de una mujer que era arrastrada por el chorro de agua.



En ese momento, Durán vio hacia la calle y se percató de que algo que se asemejaba al cuerpo de una persona se acercaba muy rápido y en segundos pasó por el frente. Era una persona que llevaba chaleco y casco de motociclista.



“Vi como una silueta de una persona. Iba boca abajo. Sin pensarlo ni un segundo, corrí y me le lancé encima, para tratar de detenerla”, cuenta el uniformado, quien dice que la persona intentaba sacar la mano del agua como buscando agarrarse de algo. El joven policía la cogió por la cintura y la condujo hasta el andén.



Tras el patrullero llegó también un residente del sector que se encontraba en ese momento en la entrada del supermercado y que tampoco se detuvo a pensar que podía arriesgar la vida por tratar de salvar a la persona que él y el policía creían era arrastrada.

Durán, quien apenas lleva cinco años en Bogotá, compara la fuerza de esa corriente con el chorro que sale de las mangueras de los bomberos cuando atienden un incendio y no es posible que una persona pueda mantenerse de pie cuando recibe esa descarga.



Entre los dos ayudaron a la persona, que parecía estar tomando agua, le quitaron el casco y la sentaron en un punto del andén en el que no corría riesgo. Era una mujer, que iba con su esposo en una moto, pero el hombre perdió el control del vehículo y cayeron al piso.



“Estaba como en shock. Tosió y volvió a oxigenar el cuerpo”, cuenta este bumangués sobre los momentos que vivía la víctima de la corriente. Ella alcanzó a ser arrastrada por el agua unos 80 metros y se salvó porque el patrullero Durán se encontraba en ese momento en la zona.



Al hombre y a la motocicleta los ayudaron las personas de ese sector, localizado un par de cuadras arriba de la alcaldía local de San Cristóbal.



Una vez recuperó el aliento, la mujer preguntó por su esposo y fue a reunirse con él. Minutos después, la pareja fue atendida por paramédicos que llegaron en ambulancia.



Después de eso, el joven policía no volvió a saber nada de la mujer. Tampoco logró que alguien le diera el nombre.



Este uniformado hace dos años recibió la condecoración por servicios distinguidos en el CAI de La Victoria, en la misma localidad. El reconocimiento le fue entregado por su labor social y con la comunidad.



Este estudiante de un colegio público (del instituto empresarial Gabriel Mistral de Bucaramanga) y del programa técnico Gestión Documental del Sena cuenta que se vinculó a la Policía Nacional por “las ganas de servir a la comunidad”.



El jueves la mujer acudió a la misma zona de los hechos en busca del policía que la salvó. Quería agradecerle por haberla rescatado de la fuerte corriente, sin pensar que también él estaba exponiendo su vida.



“Ella llegó en la mañana y le pidió a la gente que le dijeran cómo ubicar al policía que la había ayudado. Ahí mismo me contactaron. Ella estaba con los ojos llorosos, muy agradecida​”, recuerda el patrullero, quien no olvida esos momentos y que la mujer le dijo que se llamaba Laura Dayana Rodríguez, que puede ser de su misma edad.



En ese encuentro, ella le confesó que vivió momentos “de mucha angustia” y “desespero”, y que le agradeció por haber arriesgado la vida tratando de salvarla.



Por fortuna, el incidente no pasó de un inolvidable susto por un arroyo que, recuerda Durán, no había visto en los cinco años que lleva en Bogotá, a donde fue trasladado luego de que terminó el curso de suboficial en la escuela Mayor General Manuel José López Gómez, del municipio de Vélez, Santander.



“Esos arroyos no se ven por acá. Fue la primera vez en lo que llevo en la estación de policía de San Cristóbal”, asegura el uniformado, quien vive en la capital del país con su hermano menor, quien es soldado del batallón Guardia Presidencial.

