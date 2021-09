Arriba Bogotá | Recicladores instalan campamento frente a Superintendencia

Al menos 1.000 recicladores de la ciudad de Bogotá pasaron la noche en un campamento frente a las instalaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, en la carrera 18 con calle 85.



El campamento, instalado con improvisados cambuches, busca exigir a la Superintendencia un encuentro para discutir garantías laborales, cumplimiento de pagos, entre otras medidas para su bienestar.

Puntualmente, los recicladores piden la derogación de la resolución 46075, expedida en octubre de 2020, que, según la Superintendencia busca proteger a los usuarios de cobros no autorizados por el reporte de material que no hace parte de la actividad de aprovechamiento.



Las 1.000 personas que se instalaron frente a la entidad aseguraron que permanecerán allí hasta que logren que sus peticiones sean atendidas.



En otras noticias, en la madrugada de este martes se presentó un atraco a mano armada en el barrio San Benito, en la localidad de Tunjuelito.



Tres delincuentes, que se movilizaban en un taxi, abordaron a una pareja de esposos cuando estos se disponían a ingresar a su vivienda.



Los hombres dispararon un arma traumática y hurtaron las pertenencias de la pareja. Afortunadamente, las víctimas no resultaron heridas.



Además, se presentó una tragedia en un bar del barrio Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde dos hombres fueron asesinados con armas de fuego.



Las víctimas son dos sujetos de 22 y 27 años de edad, que serían los porteros del establecimiento.





Los periodistas de Citytv y EL TIEMPO lo mantienen actualizado todo el día. Para no perderse ningún hecho de actualidad, suscríbase al canal de YouTube de EL TIEMPO y permanezca pendiente de las actualizaciones.



Active la campana y recibirá notificaciones tan pronto se produzca la noticia.

Noticias de Colombia y el mundo en el canal de EL TIEMPO en YouTube Noticias de Colombia y el mundo en el canal de EL TIEMPO en YouTube Foto:

REDACCIÓN CITYTV Y EL TIEMPO