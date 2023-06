Este viernes, 9 de junio, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo

En la Bogotá noctámbula: cinco personas heridas dejó el ataque a un bus de hinchas del equipo universitario del Perú el cual se enfrentó anoche con Santa Fe en El Campín. La agresión contra el vehículo fue hecha por sujetos que portaban la camiseta del equipo capitalino. Uno de los vándalos fue capturado por la policía.



La delincuencia ronda el barrio Normandía. Habitantes denuncian que por lo menos hay una banda de apartamenteros que tiene azotado al sector. Los ladrones merodean las viviendas, rompen las chapas e ingresan a robar. A la semana por lo menos hay dos robos en el sector. En uno de los casos más recientes, la alarma espantó a los delincuentes y se evitó ese hurto. La comunidad pide ronda permanente de la policía.



No de papaya. Dejar el carro en la calle es ponérselos en bandeja a los ladrones que no desaprovechan la oportunidad. En el barrio Holanda de Bosa, dos delincuentes se robaron un vehículo empujado y dejaron sin su medio de trabajo a un señor de 60 años de edad.



Investigan atentado contra establecimiento en Soacha. Un supermercado ubicado en el barrio La Isla fue blanco de delincuentes que lanzaron un artefacto explosivo contra la fachada lo que generó un incendio que consumió parte del negocio sin que ninguna persona resultara herida.

