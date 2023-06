Este miércoles, 7 de junio, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: impresionante accidente vial. Siete menores resultaron heridos luego de que un camión que subía por una vía se descolgó y terminó arrollando a los niños cuando salían de su colegio en el barrio Galicia de Ciudad Bolívar. Una menor de 9 años quedó gravemente herida por el fuerte impacto y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, los otros estudiantes fueron dados de alta.



Un hombre recibió un disparo de arma traumática en la cara en medio del intento de hurto de su vehículo. La víctima, un conductor que trabaja con aplicaciones forcejeó con los ladrones quienes le dispararon y huyeron del lugar. El caso se presentó en el barrio Arborizadora Baja de Ciudad Bolívar. La esposa de la víctima asegura que el drama no terminó allí, pues por no estar afiliado a una EPS, han vivido un verdadero calvario por varias clínicas y hospitales a la espera de una adecuada atención.



Tras los ladrones de motocicletas. La policía de Soacha capturó a dos sujetos quienes tenían en su vivienda tres de estos vehículos reportados como robados. Según las autoridades, estos hombres serían cómplices de los delincuentes que en horas de la mañana le robaron la motocicleta a un hombre en el sector del Porvenir.



Trabajos nocturnos, que no se ven en el día. Diariamente más de 20 personas trabajan limpiando los taches que dividen la calzada de Transmilenio del carril de los vehículos particulares. Muchas personas ni se dan cuenta de estos topes, pero gracias a ellos se han disminuido los siniestros en las principales troncales del sistema. Gracias a este trabajo que inicia a las 10 de la noche, muchas mujeres cabeza de familia han sacado sus hijos adelante.

