Este miércoles, 28 de junio, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula. Fatal accidente en la vía Sibaté-Bogotá deja como saldo un conductor muerto. Un vehículo particular se estrelló de frente contra un bus de servicio especial, al parecer por exceso de velocidad.



Un taxista resultó herido en medio de un intento de atraco. Los ladrones forcejearon con la víctima, quien resultó herida con un disparo de arma traumática. El hecho se registró hacia la 1:30 de la madrugada en el barrio villas de granada de Engativá.



Estaban en el parque y fueron atacados por un perro. Tres menores de edad fueron mordidos por el animal de raza peligrosa. El más afectado fue un niño de 7 años de edad quien terminó con una gran herida en sus piernas. El caso se presentó en el barrio la serena de Engativá.



Otra víctima del ladrón que droga a sus víctimas con un refrigerio. El sujeto que actúa en las plazas de mercado contrata los servicios de acarreo y termina robando a los conductores. En momentos, Don Tito, una de sus víctimas, nos cuenta su historia.



No pueden ni salir a comprar el pan tranquilos. Ladrones en moto tienen atemorizados a los habitantes del barrio El Campín. Los residentes del sector aseguran que los delincuentes no respetan hora, género, ni edad para atacar a sus víctimas.

Los periodistas de Citytv y EL TIEMPO lo mantienen actualizado todo el día. Para no perderse ningún hecho de actualidad, suscríbase al canal de YouTube de EL TIEMPO y permanezca pendiente de las actualizaciones.

Active la campana y recibirá notificaciones tan pronto se produzca la noticia.