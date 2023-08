Este jueves, 24 de agosto, inicie el día con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: en balacera, terminó un atraco masivo a un bus del SITP. Un delincuente fue abatido, otros tres resultaron heridos y un patrullero se salvó gracias al chaleco antibalas. El hecho se presentó en el barrio San Miguel La Gloria de San Cristóbal.



A oscuras y a la merced de los delincuentes. Habitantes del barrio Ciudad Verde de Soacha salieron a protestar por la falta de alumbrado público; aseguran que hace un mes se dañaron las luminarias y no han valido sus peticiones para que se les solucione esta problemática.



Millonario robo en una oficina del barrio Andes en la localidad de Barrios Unidos. Tres delincuentes rompieron chapas y ventanas y en cuestión de minutos; sacaron 20 computadores y otros elementos de valor. Los ladrones llegaron en un vehículo, timbraron y al ver que no había nadie procedieron a cometer el hurto.



Iban por los ladrones y se encontraron con una guarida del microtráfico. Tras el llamado de auxilio por el robo a un transeúnte en Usaquén, los uniformados iniciaron la persecución de cuatro ladrones quienes se refugiaron en una casa en donde se les hallaron tres grameras, cocaína, marihuana, heroína e insumos para la fabricación de drogas.



