En la Bogotá noctámbula. Apuñalado por no dejar que se colaran. Un conductor del SITP fue herido por un sujeto al que no le permitió ingresar al bus sin registrar el pasaje. El hecho se registró hacia las 7 de la noche en el barrio San Martín de Loba de San Cristóbal.



Entre tanto, hacia las 9 de la noche en Fontibón se registró otro atraco masivo en un bus. Delincuentes que portaban armas blancas abordaron el vehículo en el sector de Hayuelos y les robaron las pertenencias a los usuarios.



El sector de La Alquería La Fragua se convirtió en otro foco de los delincuentes. Al caso más reciente, en el que fueron atracados 12 pasajeros, se suma otro robo ocurrido el 7 de julio. Una de las víctimas narra los momentos de pánico que se vivieron dentro del bus cuando los delincuentes amenazaron y robaron a los usuarios.



Operativos en la calle 80, para contrarrestar los robos en los buses intermunicipales, la policía se tomó este corredor vial. Hubo requisas, puestos de control y verificación de antecedentes de los usuarios.



Y es que los delincuentes no dan tregua. Una mujer asegura que tuvo que lanzarse a la vía cuando un sujeto que trabaja con una aplicación de transporte intentó abusar de ella. La historia completa a las 7 de la mañana.

