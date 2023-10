Arriba Bogotá: una mujer fue apuñalada en 16 ocasiones por su pareja en Soacha

Este miércoles, 4 de octubre inicie el día con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: no es hora de callar. En un hospital con pronóstico reservado permanece una mujer quien fue apuñalada en 16 ocasiones por quien fuera su compañero. El sujeto se habría autolesionado con el fin de evadir la justicia. La hija de la víctima pide que el hecho registrado el pasado domingo en el barrio Hogares de Soacha no quede en la impunidad.



Se esconden en los contenedores para atacar y robar a sus víctimas. Tres menores de edad son las más recientes víctimas de los ladrones que mantienen en vilo a la comunidad del barrio Palestina de Engativá. Los jovencitos acababan de salir del colegio cuando fueron intimidados para robarles sus bicicletas y celulares.



Engañada, robada y arrastrada por un vehículo. Así terminó una mujer quien ingenuamente les abrió la puerta de la casa a delincuentes que se hicieron pasar como funcionarios que la irían a inscribir en un programa de subsidios del gobierno. Cuando la víctima cayó en cuenta del robo persiguió a los sujetos quienes huyeron en un vehículo particular.



Nido de ratas en el barrio la paz de Ciudad Bolívar. Tranquilos y campantes decenas de roedores recorren un sector del barrio, mientras que los transeúnte deben de hacer maromas para no toparse con uno de estos animales que tienen su madriguera en la parte baja de un puente. La comunidad pide que las entidades responsables fumiguen y hagan control de plagas.

Asesinato en el barrio Perdomo de Ciudad Bolívar. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue víctima de un desconocido que le disparó en la cabeza. La policía aprehendió a un menor de edad quién estaría relacionado con este hecho.

