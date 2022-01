En la madrugada de este martes, los habitantes de Puente Aranda vivieron una noche de pánico luego de que decenas de detenidos del Centro Transitorio de Permanencia quedaran en libertad.



En gavilla, los liberados se tomaron las calles del sector, amenazaron a los transeúntes y protagonizaron una colatón en las estaciones de TransMilenio de la Calle 13, sin que la vigilancia pudiera actuar.

Además, no pasaron ni 24 horas para que los delincuentes del sector del Bosque Popular volvieran a actuar en la zona.



Una banda de ladrones que se movilizaba en un vehículo particular atacó a un hombre que llegaba a su vivienda. La víctima fue amenazada con un cuchillo para hurtarle sus pertenencias.



En otras noticias, un ladrón de vehículos particulares fue golpeado y desnudado en Ciudad Bolívar luego de que varios conductores de aplicaciones digitales señalaran que había sido el responsable de un hurto en la Calle 80 con Avenida Boyacá.



Los conductores hicieron caminar al sujeto desnudo por varias calles hasta que la Policía lo capturó.



Además, en la madrugada de este martes, un taxista que aceptó un servicio en el sector de Salitre fue golpeado y amenazado por los supuestos pasajeros para robarlo.



Policías del cuadrante recuperaron las pertenencias del conductor e impidieron que los delincuentes escaparan.



Noticias de Colombia y el mundo en el canal de EL TIEMPO en YouTube Noticias de Colombia y el mundo en el canal de EL TIEMPO en YouTube Foto:

REDACCIÓN CITYTV Y EL TIEMPO