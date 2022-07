Este jueves, 7 de julio, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: de película. Un vehículo estrellado, un motociclista herido, un semáforo derribado y un capturado deja la persecución a una banda de ladrones que en la noche del pasado 06 de julio se robó un carro particular en el Barrio 20 de Julio. Fueron tres sujetos quienes a mano armada le hurtaron el automotor a una mujer y emprendieron la fuga por la Avenida Primera de Mayo al occidente de la ciudad. Tras estrellarse intentaron huir, pero uno de los delincuentes fue detenido por la comunidad.



Persecución desde Suba hasta Soacha. El robo de una motocicleta terminó en gresca con los habitantes de una vivienda donde estaría escondido el vehículo. El hurto ocurrió en el norte de Bogotá y el sistema de ubicación señaló que estaba en el barrio León 13 del vecino municipio hasta donde llegaron motociclistas y autoridades; sin embargo, los habitantes de la vivienda no permitieron el ingreso sin una orden judicial y hasta el momento no ha sido posible recuperar la moto.



Robo en exclusivo sector de Suba. Ladrones hurtaron 100 millones de pesos entre dinero en efectivo, relojes de lujo y joyas por medio de la 'llamada millonaria' con la que engañaron a una empleada de servicio de un apartamento en un exclusivo sector. Los delincuentes tenían todos los datos personales de la familia y le aseguraron a la trabajadora que su empleadora estaba detenida y tenía que entregar los bienes para liberarla.

