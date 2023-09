Este miércoles, 6 de septiembre, inicie el día con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: desprotegidos y amenazados. Así se sienten los comerciantes del barrio Laureles de Bosa por cuenta de la delincuencia. Aseguran que no hay día en el que no se presente un robo en sus negocios y piden mayores controles de la policía.



En Soacha, fueron capturados 9 integrantes de una banda dedicada al hurto y tráfico y fabricación de estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, estos sujetos tenían azotados varios barrios del municipio y comercializaban las drogas en parques y entornos escolares



Angustiosa búsqueda de un menor de 15 años de edad. El adolescente salió de su colegio en Bosa San Pedro hacia la 1 de la tarde de este lunes y desde ese momento se desconoce su paradero. Su familia asegura que siempre que terminaba la jornada escolar se iba para la casa y que no tenía motivos para huir.



Asesinato en vía pública de Bosa Brasilia. La víctima, quien sería un reciclador, tenía aproximadamente 30 años de edad y recibió varios impactos de bala. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para dar con el paradero del responsable del hecho que se registró sobre las 10 de la noche.

