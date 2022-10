Inicie el día con las noticias más importantes de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula. Un fuerte operativo desplegó la policía de Los Mártires para intervenir una olla de expendio de alucinógenos en el barrio La Favorita. Luego de una persecución los uniformados ingresaron al lugar, mientras que dos delincuentes huyeron por los tejados y un tercero fue capturado en una habitación del lugar. 250 papeletas de bazuco, varias papeletas de cocaína y algunos cigarrillos de marihuana listos para distribuir en el sector fueron incautadas.



Emergencia en el barrio Santa Fe. Habitantes del sector denunciaron que un muro y parte del techo de una vivienda les cayó encima a dos personas que dormían mientras se adelantaba la demolición de varios predios aledaños en donde operaban bandas criminales. Las personas lesionadas no sufrieron heridas de gravedad.



En horas de la madrugada, un vehículo particular terminó en las aguas del caño de la avenida sexta con calle 38 en la localidad de Puente Aranda. Organismos de emergencia llegaron al lugar pero dentro del vehículo no había ocupantes. Las autoridades de policía investigan el caso.



Una persona murió en un accidente automovilístico en la calle 13 con carrera 43 en la zona industrial. El siniestro vial se presentó entre una motocicleta y un vehículo particular. La víctima fatal era el parrillero de la moto y el conductor de la misma se encuentra en un centro asistencial siendo valorado.

