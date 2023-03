Este viernes, 31 de marzo, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula. Once niños en estado de abandono rescatados, un capturado y un migrante que ya había sido expulsado del país por hurto, es el balance que deja un operativo de Migración Colombia y la policía en el centro de la ciudad. Además, en los controles, las autoridades hallaron droga y armas blancas.



Continúa el drama de los viajeros de Ultra Air. Conocimos la historia de 15 amigos y la de una familia a quienes su sueño de viajar se les vino a pique con el cese de actividades de la aerolínea. Aseguran que la agencia de viajes no les responde por el cambio de tiquetes y en el aeropuerto no obtienen información sobre qué deben hacer para no perder su dinero y la ilusión de las vacaciones.



¡Justicia! Amigos y familiares de una mujer que fue golpeada por un desconocido en Suesca, Cundinamarca, piden que las autoridades busquen y castiguen al agresor. El sujeto atacó salvajemente a la víctima cuando se cruzaron en el camino en una zona boscosa del municipio. La comunidad asegura que este hombre es un peligro para la sociedad y temen que se repita la historia



Y en la avenida Boyacá -a la altura de la calle 26- un fuerte accidente de tránsito se registró sobre la una de la madrugada cuando un vehículo chocó a otros tres y uno por poco termina en el caño. Dos conductores resultaron lesionados. El vehículo quedó en pérdida total.

