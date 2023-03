Este martes, 28 de marzo, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

Solo quedó el hueco. Delincuentes armados con sofisticadas herramientas se robaron el dinero de un cajero automático ubicado en la calle 13 con carrera 42. Uno de los sujetos fue capturado pero sus cómplices lograron huir en motos con el botín.



Comerciantes de la plaza de mercado de Soacha siguieron protestando en la noche. Tras los operativos de decomiso de alimentos por no cumplir con las normas de salubridad, los trabajadores bloquearon la autopista sur y se dieron conatos de enfrentamientos con el Esmad. En los controles, las autoridades aseguran que hallaron comida contaminada con materia fecal y cebos para cazar ratas.



La delincuencia no da tregua en el sector de la avenida 26 con carrera 68. Ladrones armados amenazaron con un arma de fuego y le robaron la patineta eléctrica a un joven que se dirigía hacia su vivienda. El vehículo está avaluado en 3 millones de pesos.



Aparatoso accidente. En el barrio Santa Teresita de Engativá, un furgón se volcó luego de intentar esquivar a un taxi y a un camión. Los maletines de la obra ayudaron a amortiguar el choque, pues dentro del vehículo había dos personas que no resultaron lesionadas.

