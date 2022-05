Este jueves, 19 de mayo, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula. Tragedia familiar. Dolor y consternación en la localidad de Kennedy. Un joven asesinó con arma blanca a su mamá y a su abuela horas después de haberse escapado de un centro de rehabilitación por el consumo de estupefacientes. El hombre fue capturado por la policía.



Velatón para pedir justicia. Se cumplió una semana del asesinato de Libardo López, el vigilante que fue atacado por un habitante de calle en medio de un aparente hecho de intolerancia y aún no hay pistas del asesino. La comunidad del barrio Batán, en el norte de la ciudad, salió a las calles a rendirle un homenaje y a solicitar que se agilice la investigación.



Cuidado, los 'probadores de llaves' están al acecho en el barrio Villas de Granada de Engativá. Sin importar si hay o no personas en las viviendas, si es de día o de noche buscan la forma de ingresar a hurtar electrodomésticos y otros elementos que encuentren de valor. La comunidad tiene detectada a una pareja de ladrones que, en su descaro, no solo roba una vez, sino que vuelve a la misma casa a llevarse lo que les faltó.

