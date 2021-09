Arriba Bogotá | Reconocidos comediantes fueron víctimas de robo

Un violento atraco se presentó en la noche de este martes en Bogotá, cuando al menos cinco hombres armados robaron y sometieron a dos ocupantes de un vehículo particular.



El caso se presentó en el barrio Ciudad Salitre, justo después de que las víctimas retiraran dinero de un cajero electrónico.

Los afectados fueron los comediantes Diego Camargo, reconocido actualmente por su participación en el reality Masterchef Celebrity, y Tato Devia.



Los dos comediantes fueron auxiliados por los vigilantes del conjunto. Ambos fueron golpeados por los delincuentes.



En otras noticias, en una noche marcada por los hurtos, delincuentes armados asaltaron a los comensales que se encontraban dentro de un café, en el barrio Santa Lucía, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.



Los delincuentes llegaron al local a bordo de una motocicleta y hurtaron las pertenencias de quienes se encontraban en el café, ubicado en una zona comercial del barrio.



Los propietarios del local están preocupados pues, tras las afectaciones y pérdidas por la pandemia, temen que la inseguridad espante a los clientes y disminuya los ingresos del sector gastronómico en la capital.



En la noche de este martes también se presentó un confuso hecho en el que un vehículo particular terminó estrellándose contra un taxi, que a su vez se estrelló contra dos viviendas, en el barrio Boston.



El vehículo particular era perseguido por algunas motocicletas y por otros conductores cuando chocó con el taxi.



Algunos testigos afirmaron que el hombre que causó el accidente iba manejando bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el hombre afirmó que creyó que lo iban a atracar, por lo que no detuvo su vehículo.



REDACCIÓN CITYTV Y EL TIEMPO