En la Bogotá noctámbula. Que no haya impunidad. Arriba Bogotá habla con el papá de Paula Valentina Torres la joven que falleció cuando cayó de un articulado tras ser víctima de robo dentro del bus. El dolor de no tener a su hija se mezcla con la impotencia de sentir el abandono y silencio de las autoridades.



Exhibicionista causa temor en el barrio Andalucía de Engativá. El sujeto ha sido grabado realizando actos obscenos y mostrando sus partes íntimas frente a mujeres y niños y poco le importan los reclamos que le hacen. Los habitantes del sector piden que las autoridades actúen y detengan a este hombre.



Asalto a mano armada. Continúan los robos en el barrio Autopista Sur de Puente Aranda. Esta vez las víctimas fueron dos mujeres a quienes los hampones amenazaron con matarlas si no les daban el dinero y los celulares.



La atracaron cuando llegaba a su casa. En video quedó registrado cuando delincuentes abordan a una joven, la intimidan con un cuchillo y le roban sus artículos de valor. El hecho sucedió en el barrio Marly de Chapinero.

