Este lunes, 11 de abril, inicie la semana con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

Autoridades investigan muerte de una niña de 8 años en medio de posible caso de violencia intrafamiliar. La menor fue llevada a la clínica San Rafael por una ambulancia que la recogió en su vivienda luego de que la misma familia reportara que había sufrido un golpe. Esa misma noche, el papá fue capturado.



Alarma entre las autoridades, transeúntes y comerciantes del barrio Voto Nacional por el hallazgo de dos cuerpos sin vida amarrados de pies y de manos, con signos de tortura y envueltos en bolsas plásticas. De acuerdo con las autoridades, en cámaras de seguridad del sector quedó grabado cuando un carretero abandonó las bolsas. Dadas las condiciones de los cuerpos, no ha sido posible su identificación.



Crimen en el barrio Verbenal de Usaquén: asesinaron al administrador de unas canchas de tejo del sector. Dos sujetos armados ingresaron y, sin mediar palabra, le dispararon al trabajador, quien no presentaba antecedentes judiciales. Con testimonios de los testigos y videos de seguridad tratan de identificar a los asesinos y su ruta de escape.



Cae peligrosa banda de apartamenteros. En el José Joaquín Vargas una familia fue amordazada y retenida por parte de 8 delincuentes que ingresaron a robar en la noche de este domingo y se llevaron computadores, televisores y celulares entre otros elementos. Gracias al GPS se logró ubicar el lugar a donde fue llevado el botín, en donde funcionaría un centro de acopio de los ladrones.



