Castella toreó en cámara lenta

Arrancó este domingo la temporada taurina de Bogotá. Esta vez con empresa mexicana llevando la batuta. Pos, verdad de Dios, buen debut. Todo ordenado adentro, la llegada a la plaza sin problemas, una tarde fresca, con unos tres cuartos de entrada y dos importantes faenas de Sebastián Castella.



La plaza bella, como siempre. Mucho estrene, hasta los caballos de picar con pinta nueva. Y debutaron dos castaños del tiro de arrastre, como gemelos, cuatralbos, luceros, anchos y fuertes. Maravilloso ver un par de caballos educados en su oficio.

Se rindió un minuto de silencio por Aldo Buenaventura, quien fue parte de la historia de esta plaza. Fue su asesor por 25 años, nada menos.



Se lidió un encierro negro, bien presentado, de Ernesto Gutiérrez. Dos toros fueron buenos y el tercero servía, pero se lesionó una mano. Los demás, parados, sin rajarse del todo.



Nos quedamos sin ver a Morante de la Puebla, excepto en templadas e inspiradas verónicas a su primero, un toro bronco. Les brindó a los nuevos empresarios, Pablo Moreno y Alberto Cediel, pero el toro se paró pronto y desarrolló sentido. Y él no quema pólvora en gallinazo. No porfía, aunque como dijo una dama “se le notaban ganitas”. Mató muy mal, sonaron dos avisos. No le sirvió el otro, un toro parado y “hasta la vista baby”. Pitos al toro.

Triunfó Sebastián Castella por suerte en el sorteo y por torero. En el primero, de 543 kilos, toreó por verónicas firme y remató con medias y a una mano. Luego un quite por chicuelinas. Y pegó cuatro pases en los medios, firme, cambiándole el viaje al toro para pasarlo por detrás. Olía a hule, como decían antes. Y sí. Sobre la diestra toreó con arte y temple en varias tandas, bajo los acordes del pasodoble y olés. Y qué buenos naturales pegaba. Pero el toro no era alegre y eso le quitaba emoción. Mató de estocada caída y, por eso, cortó solo una oreja.



En el cuarto vino la faena de la tarde ante un gran toro. Castella lo toreó lento, en una faena brindada al banderillero Alex Benavides, pues le había llamado la atención en público. Noble gesto. Un abrazo y va por usted. Y por Alex, faena grande, iniciada de rodillas con cuatro pases con el toro que le babeaba el pecho. Citó de frente por naturales. Toreó barriendo la arena, firme, hondo, aguantando, suave y con temple supremo. Y con lujos entre cada tanda. Cada remate era un clamor. La banda acompañaba. Pero intentó matar recibiendo y se perdieron las orejas, pues pinchó tres veces. Órale.

El torero colombiano Luis Miguel Castrillón. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

El primer toro para Luis Miguel Castrillón, un Sansón que produjo dos tumbos, ha podido dejar una oreja más. El colombiano pegaba bonitas tandas, pero a mediados de faena, el toro se lesionó una mano y todo se derrumbó, dice un bolero. Y más a la hora de matar, porque le sonó un aviso. En el otro, voluntad ante un animal que no rompió y se vino abajo. Y esta vez sí el estocadón, a lo mero mero. Bonita tarde.



En banderillas lucieron Jaime Devia y El Piña. Y se lució San Pedro.



LUIS NOÉ OCHOA