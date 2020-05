La historia del 'arqueólogo de marcas' que conquista Instagram

Un tarro de avena Quacker sin abrir desde el año 1978 y en venta por cerca de un millón de pesos en un mercado del pulgas del centro de Bogotá fue el principio de una idea digital que toma fuerza en redes sociales: ‘Arqueología de marca’, una cuenta que revive historias a través de marcas y objetos promocionales.



Su creador, Andrés Barragán, no solo compró el viejo tarro de avena y otra buena cantidad de chucherías en los viejos mercados de la capital, sino que se metió de lleno en documentarlas y compartirlas con los 34.400 seguidores que tiene en la cuenta de Instagram arqueologíademarca.

“Realmente todo empezó con un proyecto que hice con un banco, que hizo un libro para recordar su historia y piezas publicitarias. Lo armé con los objetos que logré encontrar, en una especie de ‘arqueología de marca’ y lo publicamos en el 2009. Me gustó el ejercicio y creé la marca que lleva el nombre de la cuenta de redes para seguir. Me olvidé del asunto hasta que el año pasado encontré el tarro de avena y decidí retomar la idea”, relata Barragán, y se remite con orgullo al primer post de la cuenta de Instagram, hecho el 25 de enero de este año: una caja antigua de jabón Top, de la que él poco sabía y cuya historia trató de ser reconstruida por las más de 90 personas que comentaron la foto.

Y así siguió el juego del recuerdo. Posteó cosas de marcas tan arraigadas a la mente de los bogotanos como discos de la pizzería Pizza Nostra, cervezas de la cervecería Germania de Rudolf Kohn, llaveros de los restaurantes de comida rápida Wimpy o una bandeja de los productos Acegrasas marca La Sevillana; pero también se arriesgó a reunir marcas gringas y de todo el continente.

Un llavero de Wimpy, la clásica cadena de restaurantes de comida rápida. Foto: Arqueología de marca

Aunque el proyecto tiene también cuentas en Facebook y Twitter, el éxito definitivamente está en la cuenta de Instagram, donde postea unas dos imágenes al día y decenas de Instagram Stories, postemporales de 24 horas. Todas con garantía de ser imágenes propias y original, nunca tomadas de internet.



Inicialmente, Barragán solo iba a publicar elementos de su colección personal, adquiridos durante años en mercados de pulgas, plazas de mercado, anticuarios y plataformas de internet, pero la gente, animada por la nostalgia, comenzó a enviarle toda clase de tesoros.



“Un hombre me llegó con una de las primeras casitas de Davivienda, otro me envió un antiquísimo paquete de Yupi que encontró sepultado cuando levantaron un terreno para una construcción y muchos más; no sé por qué conservan productos de aseo de época: shampoos, jabones, de todo”, relata Barragán con entusiasmo.

Recibir, curar, publicar y monitorear la cuenta se convirtió en una tarea de tiempo completo, y aún más desde que inició la cuarentena el 25 de marzo.



Mientras tanto, sus seguidores, en medio de los tiempos libres del aislamiento, escudriñan el pasado enterrado en los ‘cuartos de San Alejo’ y en esas cajas olvidadas en el último rincón de la casa. “Lo más bonito que ha surgido es gente que ve la página y dice ‘ah, yo donde mi mamá tengo equis cosa’, y lo muestran, y es una locura. Ahora ha pasado que la gente se acuerda y dice: ‘Espere que se acabe la cuarentena, voy donde mi abuelo y le muestro’. Creo que después del aislamiento voy a morir porque la gente me va a mandar miles de cosas”, dice riendo. Barragán asegura que recibe cerca de 80 imágenes al día: de esas descarta 30, publica apenas dos y el resto las usa para Stories.

Esto no tiene fuentes oficiales, y es lo que me gusta de las marcas. Todo el conocimiento está en el bolsillo, en el cajón y en el recuerdo de la gente FACEBOOK

TWITTER

A él también le queda pendiente una exploración por su propia colección. No solo tiene decenas de cajas en su apartamento, sino que tuvo que alquilar una bodega para guardar todo lo demás. Reconoce que ha gastado un dineral y cualquier cantidad de tiempo rastreando esos objetos que “despiertan la memoria y lo llevan a uno 30 o 40 años atrás”.



Cuando postea las marcas seleccionadas, trata de retomar un poco la historia oficial. Pero, cuando no la encuentra, acude a la memoria de los ciudadanos. Que muchas veces resulta más interesante. Es el caso de una gallina de juguete de Maggi, muy popular en los 90. Un hombre mandó la foto, dirigida cuidadosamente, como muchas otras, con instrucciones de Barragán, y le escribió su propio recuerdo: “Me acuerdo, siendo muy niño, llevándola en el Renault 4 de mi papá a todas partes y jugando en el platón trasero para que pusiera huevos. En todos los recuerdos maravillosos de infancia, la gallinita salía a flote. Hace poco adquirí dos en una tienda de juguetes antiguos”.

Y el proyecto continúa. Barragán espera poder estrenar un canal de YouTube y un pódcast donde pueda entrevistar a los empresarios y creativos detrás de estos objetos. También sueña con hacer exposiciones y hasta un libro.



“Es aprovechar el crowdsourcing, la colaboración de todos. Esto no tiene fuentes oficiales, y es lo que me gusta de las marcas, el conocimiento está en el bolsillo, en el cajón y en el recuerdo de la gente”, dice el creador de ‘Arqueología de marca’. Y sostiene: “No deja de fascinarme lo poderoso que es el recuerdo que uno tiene de algo cuando niño y cómo es de potente el llamado colectivo a la memoria, cuando todo se sintoniza”.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes