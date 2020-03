Así es la superestructura que combinaría metro, bicicletas y peatones

“Me perdona la inmodestia. Pero esto es un ‘noticiononón’ para Bogotá, Colombia y el mundo”, dice Rafael Sanint y saca planos, cuentas y hasta un documento con 74 puntos explicativos del proyecto al que le viene dando vueltas en la cabeza en los últimos años: Arkimetro.

A sus 75 años, y después de contrastar el urbanismo alrededor del mundo y el enrevesado contexto capitalino, Sanint diseñó una superestructura que califica como una revolución del espacio público. Arkimetro se puede describir como una estructura de tres niveles –en forma de cercha, en términos de arquitectura– que albergaría tres medios de movilidad sostenible y tres experiencias de ciudad: transporte eléctrico, bicicleta y vía peatonal.

Planos de Arkimetro Foto: Rafael Sanint

“Es una ‘escultura’ que va por la vía por donde debería ir el metro. Creo que se pueden utilizar los mismos estudios, parte de las compras que han hecho de predios para las estaciones e implementar en vez de estas enormes pilonas, que van de dos en dos, una sola estructura metálica muy fácil de armar”, explica Sanint, y arranca a enumerar todas las posibles ventajas.

Dice que una línea de 24 kilómetros y 16 estaciones podría costar solo 1 billón de pesos, que tardaría un año y medio en hacerse, que su concepto de transporte eléctrico garantizará un viaje cómodo, que las bicicletas propias del sistema serán de uso gratuito y que, a través de Arkimetro, se vivirá una nueva experiencia de ciudad. Y el sueño se multiplica por 15: Sanint asegura que el bajo costo permitirá construir 15 líneas de este tipo.



La idea lleva más de una década gestándose en su cabeza y, hace poco, se dejó ver en forma de un video render de 5 minutos 39 segundos. Allí, Arkimetro se vuelve colores, líneas y movimiento. Sanint le da ‘play’ comienza a explicar detalle a detalle.



Las cápsulas de transporte eléctrico, más parecidas a un bus eléctrico, que él llama ‘Arkiexpress’, tienen capacidad para transportar 36 personas, todas sentadas de frente para disfrutar de la ciudad. Entiende que no es un metro, pero imita el concepto y, dice, es todavía mejor. “Para los bogotanos el metro significa demasiado. Por tanto, lo incorporé de cierta forma”.

Este arquitecto bogotano cree que la primera línea de metro de la capital, que ya está andando desde lo contractual, “debe echarse para atrás”. Y asegura que la suya es una opción “infinitamente mejor”: más rápida, más económica, menos disruptiva urbanísticamente, al menos en su concepto.



Es así que su línea de cápsulas, que reemplazaría los trenes del metro, iría a 7 metros de altura. Los vehículos tendrían enormes ventanales y serían de distintos colores, lo que ofrecería una experiencia ‘cromo-cinética’, como la llama Sanint. “Consiste en el goce de apreciar el color en movimiento”, dice, casi embrujado por su propio relato.

Bicicletas, el alma del proyecto

Como para el creador del proyecto Arkimetro el verdadero futuro de la movilidad está en las bicicletas, le dedicó un especial esfuerzo al segundo piso que, indica, permitiría tener 2.400 bicicletas rodando en una ciclovía lejos de los vehículos y otros actores viales.



“Así, las vidas se salvan, los expondremos a menos accidentes”, menciona, y agrega, orgulloso, “además la noción del tiempo en un viaje será otra. Este será un paseo en bicicleta entre vegetación y ‘efectos especiales’”.



En sus diseños, el techo de esta ciclovía (o el tercer piso de Arkimetro) tendrá pozos o ‘tragaluces’ que combinarán los tonos y el agua para ofrecer ondas de colores a los ciclistas.

Rafael Sanint, arquitecto y creador del proyecto. Foto: Ana Puentes

Su esperanza, de hecho, es que este sea el corazón del sistema en términos de movilidad. “Las cápsulas del primer nivel serán para personas que, por salud o impedimentos físicos, no puedan ir en bicicleta. O, en su defecto, para los afanados”, dice y ríe.

Peatones y economía

Pero, una cosas es segura en este proyecto: los peatones son los reyes y la joya de la corona. En los render de Arkimetro se los ve en el tercer piso, en una terraza con locales de comercio y opciones de entretenimiento.



En este nivel, explica Sanint, está la sostenibilidad financiera de la superestructura. El arriendo de locales, los espectáculos culturales y hasta las pantallas listas para recibir pago por propaganda serán la puerta de entrada del dinero.



Pero, mientras eso sucede, la experiencia peatonal también será cuidada al máximo detalle. La iniciativa de Sanint contempla jardines, fuentes, miradores, bancas, plazas, iluminación nocturna, todo dispuesto para configurar “un espacio de encuentro ciudadano”.

Arkimetro Foto: Rafael Yañez Pacheco Gerente de proyectos Sketch Desing Sas.

“Mi Arkimetro le cambiará dramáticamente la imagen a la ciudad. A Bogotá le cambiará la vida desde el punto de vista paisajístico”, dice, y reproduce, una vez más, el video render. Cinco minutos 39 segundos de imágenes y casi cuatro horas de conversación no son suficientes para ‘echar el cuento’.



Nunca había estado tan seguro de algo en la vida y por eso, confiesa, no pretende ocultar su orgullo o vanidad. Puede hablar largamente del tema y continuar, con lápiz, papel, reglas y compás, trazando la ruta de un sistema que no es solo la revolución de su vida, “sino de la arquitectura y lo metropolitano”.

Planos de Rafael Sanint, arquitecto y creador del proyecto. Foto: Ana Puentes

Las ventajas de Arkímetro, enumeradas por su creador

Rafael Sanint compartió con EL TIEMPO el documento que resume su proyecto. Este diario reproduce apartados de los 74 puntos, redactados como ventajas de la idea:



Lo económico:

-El diseño de la estructura: liviana, eficaz, de fácil ensamblaje.



-Cuando la ciudad logra desarrolarse en las dimensiones previstas al implementar el sistema Arkimetro, y en relativamente muy poco tiempo, se consigue la generación de múltiples proyectos con beneficios económicos importantes para empresarios, profesionales y empleados de la construcción.



-Tiene enormes ventajas al poder construir tramos parciales de línea de acuerdo a las necesidades. Algo impensable en in metro tradicional, que debe estar completo de inicio a fin para empezar a funcionar.



-Los metros tradicionales, además de sus altos costos, en su prolongada construcción, generan deterioro urbano y caos en el sistema vial. Algo que repercute en costos y esto no sucede con el Arkimetro, por sus características de precosntrucción y ensamblaje.



La cultura:



-La estructura, de por sí, es una gran escultura. Unas veces matizada con plantas, otras con fuentes, en ocasiones desnuda mostrando su forma íntima en colores diversos.



La salud:



-El Arkimetro contribuye, en forma significativa, a disminuir la polución causante de tantas enfermedades respiratorias.



Lo técnico:

-Está en la estructura, una cerca, o forma estructural muy eficaz, resistentes, prevista para ser liviana y fácil de armar.



Las cápsulas de Arkiexpress:

-Con forma de fuselaje circular, lo que lo hace aerodinámico.



-Los pasajeros miran siempre hacia el frente o los lados para ver la ciudad, los jardines por donde pasa u otros efectos, casi mágicos, para su recorrido.

ANA PUENTES