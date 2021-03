¿Argumentos técnicos o políticos? / Opinión

Nada más nocivo para el desarrollo de cualquier proyecto que el cambio de reglas de juego en el camino. Y más aún cuando el cambio se hace sin una verdadera justificación. Esto es justamente lo que está ocurriendo con una resolución (1641 de 2020) con la que la anterior secretaria de Planeación de Bogotá buscó devolver el manejo de la amenaza de riesgo por inundación a las condiciones normativas formuladas en el POT del año 2004. Pero más allá de la discusión por la estabilidad y la seguridad jurídica, se hace necesario plantear un debate serio sobre cómo se están tomando las decisiones para una correcta planeación del territorio que priorice el bienestar y la vida de las personas.

(Le puede interesar: El auge de las bicicletas de motor / Voy y vuelvo)

Son 16 años en los que, con criterios técnicos, la ciudad había avanzado en la definición de un mapa de amenaza de riesgos por inundación y su mitigación, trabajo en el que participaron las entidades y autoridades como la CAR, el Idiger, EAAB y la Secretaría Distrital de Ambiente, logrando definir un plano de los niveles de estos riesgos, sobre el que se empezó a plantear el desarrollo de la ciudad. Esta cartografía quedó plasmada en un par de resoluciones en el año 2018; trabajo que hoy la nueva resolución pone en tela de juicio y regresa a la ciudad a manejar los riesgos con criterios de hace años, omitiendo los avances y las adecuaciones, es decir la realidad del territorio.



También se habían planteado proyectos de ciudad, soluciones a las necesidades de los bogotanos en materia de vivienda, movilidad, equipamientos y espacio público. Todos pensados en la protección de la estructura ambiental. En términos prácticos, el propósito de la resolución sería un retroceso para la ciudad, dado que proyectos estratégicos de infraestructura urbana y de obra pública se verían impactados, siendo un ejemplo de ello el Metro de Bogotá.



Bien valdría la pena entender qué está pasando con el patrimonio de miles de familias localizadas hace años en este territorio y que hoy pareciera no pueden vender sus inmuebles, pues a la hora de solicitar créditos hipotecarios sobre estos, son negados con base en esta resolución.

(Para seguir leyendo: ¿Se quedó corta la política de bicicletas? / Opinión)

Más allá del impacto económico y en el desarrollo, lo que más nos debería preocupar es la falta de certeza sobre los riesgos y cómo nos estamos preparando para mitigarlos. Cómo una discusión que debería darse netamente desde el ámbito del soporte técnico y científico es hoy puesta en el debate político e ideológico.



Politizar estas decisiones es un error. Tratar de radicalizar posiciones a partir de argumentos falsos no hace más que destruir una visión conjunta sobre la ciudad en la que vivimos. Esto no corresponde a una discusión entre ambientalistas buenos y malos (todos queremos la ciudad y queremos lo mejor para ella), esto es una discusión sobre cómo se tomas las decisiones y cuál es el sustento de estas.

Hay que decirlo, y los mismos defensores lo saben: esta resolución presenta serias inconsistencias jurídicas y su contenido evidencia el desconocimiento técnico y jurídico, así como la vulneración de principios democráticos y derechos que claramente la pueden llevar a la declaratoria de nulidad.



Este tema es tan importante para el futuro de la ciudad, que el Concejo dedicó varias sesiones a un debate de control político, quedando al final varias dudas por resolver. Pero lo que sí quedó demostrado es que la nueva resolución no cuenta con el soporte científico necesario, argumento que esta misma utiliza para derogar las decisiones del año 2018.



Algo que llamó la atención en la discusión es que algunos defensores de la nueva resolución señalan al gremio de la construcción de buscar lucrarse sin importar el cuidado ambiental y la seguridad de las viviendas, lo que es lejano a la realidad. Si bien se trata de una actividad económica productiva, también se trata de una actividad que desde la formalidad busca aportar a la sostenibilidad de la ciudad. Un grupo de empresas que, además de aportar empleo y desarrollo, están conformadas por ciudadanos que también sueñan con una mejor ciudad. Ciudadanos con familias que, como la mayoría de los bogotanos, quieren construir un territorio sostenible y con las mejores condiciones para el futuro de sus hijos.



¡Claro que representamos una actividad económica! Una que en más de 60 años le ha aportado progreso y bienestar a los bogotanos, una que cada día busca reinventarse para que el desarrollo rime con el cuidado de las determinantes ambientales. Por eso, debería ser tomada en cuenta como una aliada del desarrollo en lugar de ser satanizada con estrategias populistas de aspiraciones politiqueras.



Esta discusión deja lecciones importantes. Las decisiones sobre la ocupación del territorio deben obedecer a sustentos técnicos y no a la voluntad política de las administraciones. Estamos en un momento en el que Bogotá puede ser lo que soñamos dado que se avecina la modificación de POT; pero las discusiones politizadas y sin sustento técnico nos alejan de decisiones acertadas de planificación necesarias para desarrollar el potencial de nuestra ciudad conservando lo más sagrado: el componente ambiental y la vida de los bogotanos.

ALEJANDRO CALLEJAS

GERENTE DE CAMACOL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA