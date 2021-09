Las apuestas del POT con las áreas de reserva natural

El proyecto del POT de la administración de Claudia López hace una apuesta importante por la protección de zonas verdes, ecosistemas y recursos hídricos de la ciudad. De hecho, de entrada el nombre de la iniciativa, ‘Reverdecer a Bogotá 2022 - 2035’, lo identifica como ecológico.

El plan tiene la estructura ecológica principal (EEP) como el principio rector del ordenamiento de las zonas rural y urbana de Bogotá y es transversal con los otros objetivos. Por medio de este no solo se ordena el territorio, sino que se protegen las reservas naturales y, además, las amplía. Ese hecho se considera desde el Distrito como una de las cinco novedades de la hoja de ruta.



En un nuevo 'live' sobre el POT, que hace parte de la serie que realiza EL TIEMPO Y ELTIEMPO.COM, la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, explicó qué es la EEP y cómo la propuesta de ciudad para los próximos 12 años concilia la demanda de infraestructura y servicios con la naturaleza.



Según la funcionaria, la EEP se puede explicar de dos maneras: 1) Es la base natural sobre la cual se construyen todos los servicios ecosistémicos, como aire, agua y suelo, que necesitamos para vivir como ciudad. 2) Son aquellas zonas verdes o protegidas que nos garantizan ese espacio.

“Este POT claramente establece los usos de cada categoría de la estructura ecológica principal (...) para que en 5, 10 o 14 años no tengamos una interpretación errada de los usos permitidos. Tenemos que aprender a vivir de manera ambientalmente sostenible dentro de la ciudad construida y dentro de los espacios naturales”, afirmó Urrutia. Y agregó: “Toda la EEP tiene algún grado de protección, tiene distintos usos, en distintas categorías se pueden hacer cosas más intensivas o menos intensivas”.

Durante la presentación de la iniciativa, el 10 de septiembre, la alcaldesa dio luces sobre lo que se plantea en materia ambiental. Dijo, por ejemplo, que se protege la reserva Thomas van der Hammen, se rescata la llamada Media Luna del Sur –que conectaría los cerros orientales, el parque Entrenubes y la zona rural de Usme y de Ciudad Bolívar– y se recuperan y restablecen el cauce y la ronda del río Tunjuelo, aunque con desarrollo urbanístico y económico.

Este POT claramente establece los usos de cada categoría de la estructura EEP (...) para que en 5, 10 o 14 años no tengamos una interpretación errada de los usos permitidos.

En la propuesta del plan de ordenamiento, la EEP pasa de 96.727,2 a 123.762,92 hectáreas y es en el suelo rural donde más espacio se genera (ver gráfico). Precisamente, la secretaria destacó durante el 'live' que la ampliación del 30 por ciento de la estructura ecológica significa nuevos espacios en suelos urbano y rural para la siembra de árboles y restauración de ecosistemas. Además, se crean los conectores ecosistémicos, “que permiten sembrar más y mejores árboles en los espacios de conexión entre nuestras áreas protegidas (...). Las áreas protegidas aisladas no cumplen la tarea completa”, reiteró.

Urrutia también resaltó que en cuanto a los humedales se crean dos nuevos –pasan a ser 17–, se propone el cambio de parques ecológicos distritales a reservas distritales de humedal, lo cual eleva el nivel de protección de estos ecosistemas, y se homologan con las categorías internacionales en materia de áreas protegidas. Así, según dijo, no se permitirán obras como las que se hicieron en Tibabuyes. “Si se quieren hacer conexiones y lugares para el avistamiento de aves, tienen que respetar las dos vocaciones imprescindibles de los humedales: reguladores de agua y lugares de biodiversidad”.



En el caso del humedal Capellanía, explicó que la ALO Centro (ubicado entre las avenidas Ciudad de Cali, La Esperanza y Ferrocarril de Occidente) pasará elevada y se compensará con una ampliación. Pero, por el contrario, no se permitirá la ALO Norte (desde la calle 80), para no afectar la Van der Hammen.



Sobre el sendero de Las Mariposas, en los cerros orientales, dijo que se hará una red (al menos 9 senderos), no con endurecimiento y respetando el entorno natural y con seguridad para los usuarios.

¿Las ZUMA?

El artículo 120 propone crear las Zuma (Zonas Urbanas por un Mejor Aire). “Son una manera de declarar aquellas zonas con condiciones precarias de calidad del aire y en las que haremos intervenciones intersectoriales”, explicó la secretaria de Ambiente. Se espera que en Carvajal quede una de ellas.

Bosques urbanos

El artículo 130 plantea la figura de ‘Bosques urbanos’ y su consolidación. Se trata de “propiciar el establecimiento de especies con alta biodiversidad de vegetación multiestrato, privilegiando las especies nativas”. La meta será dejar 139,38 hectáreas potenciales para consolidación de bosques en la ciudad.

Río Bogotá

En los artículos 49, 68, 72, 75, 76, 77 y 181 se dan las herramientas para la protección del río Bogotá. La Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) se reemplaza por la de ronda hídrica, para sintonizarse con la norma nacional. También se crean las figuras de ‘Parque lineal’ y ‘Zonas de resiliencia climática’.

Doña Juana

La sección 4 del POT da las reglas del ‘sistema de infraestructuras para la gestión integral de residuos’. Allí se denomina a Doña Juana como un parque de innovación y se proponen plantas de aprovechamiento de orgánicos y zonas de disposición final de residuos de construcción y demolición.

Reverdecer del sur

Uno de los temas más sonados es el proyecto ‘Reverdecer del sur’, en el río Tunjuelo. La secretaria de Ambiente dijo que habrá una pieza urbana: recuperar el cauce y toda la ronda, y se harán estudios que dirán qué tanta vivienda, equipamientos y centralidad económica se pueden crear.

Si desea conocer más información relacionada con el Plan de Ordenamiento Territorial, Reverdecer a Bogotá 2022-2035, puede consultar la presentación del proyecto ante el Consejo en la página web oficial.

