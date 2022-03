En la noche de este sábado se registró un atentado terrorista con explosivos en el CAI de Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, el cual es un punto de alta afluencia de personas.



Está ubicado en medio de una rotonda donde desembocan las carreras 42 y 41A. A su costado derecho, al norte, se encuentra limitado por viviendas de hasta cuatro pisos, tiendas, talleres y otros locales comerciales.



Al frente del CAI está la carrera 42, una vía con dos carriles que van de oriente a occidente y dos en sentido contrario. Teniendo el occidente como punto de referencia, al costado derecho de esta calle queda un parque y al costado izquierdo queda el centro educativo Distrital Gimnasio Sabio Caldas.

Facebook Twitter Linkedin

La estación, que se encuentra ubicada en la carrera 42 y la calle 73 sur en la localidad de Ciudad Bolívar. Foto: Google Maps

Hacia el oriente, sobre la carrera 41 A, a espaldas del CAI, se encuentra el parque Arborizadora Alta y un grupo de casas y almacenes que dividen esta vía con la carrera 42, que se reduce a dos carriles.



Fue en este punto, justo en la parte trasera del CAI, donde dejaron el artefacto explosivo que detonó en la noche de este sábado y dejó como saldo 35 personas lesionadas, un niño de 12 años fallecido y alrededor de 60 viviendas con afectaciones, según un reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

#LoÚltimo 🚨 | Así fue el momento de la explosión en el CAI de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar.⬇️https://t.co/lqgD1aXE71 pic.twitter.com/B1WVXGzz9p — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) March 27, 2022

Tras el atentado, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Gobierno Nacional y el Distrito hicieron presencia en el sector y anunciaron una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los autores del atentado.



Entretanto, los vecinos del sector tuvieron que enfrentar una noche entre la zozobra generada por la explosión y los daños a sus hogares.

Facebook Twitter Linkedin

El CAI había sido reparado y entregado por la Alcaldía de Bogotá luego de que fuera vandalizado durante el paro nacional. Foto: Archivo particular

El sol salió de nuevo, pero la conmoción aún está latente. No obstante, las autoridades y vecinos del sector comenzaron labores de limpieza en las zonas afectas. Además, se armaron con marcadores y carteleras para rechazar de forma vehemente la violencia y manifestar su apoyo a la Policía Nacional.

Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

"Construyamos un mundo mejor sin violencia", "No más violencia, no más terrorismo. Los inocentes están pagando, nuestros niños... descansa en paz, Danielito" y "los buenos somos más. Total apoyo a nuestros policías" son algunos de los mensajes que se pueden leer ahora sobre los muros del CAI.

Facebook Twitter Linkedin

La Alcaldía adelanta censo de daños desde la noche del sábado. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Sobre las 11:00 a.m., la comunidad se reunió en la rotonda para una eucaristía. Antes de comenzar la liturgia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tomó la vocería para manifestar su apoyo a la comunidad de Ciudad Bolívar.



"Lamentamos y rechazamos este acto de violencia contra ciudadanos humildes, contra niños, contra familias. Afectar a niños inocentes, ciudadanos inocentes, merece toda nuestra condena y rechazo".



Además señaló que las personas recibirán apoyos del Idiger para reparar los daños a sus viviendas, es decir, lo relacionado a elementos como las ventanas, los portones, la fachada y los tejados. En cuanto a los bienes privados, la alcaldesa informó que Unidad de Víctimas adelantará un censo a partir de este lunes para hacer llegar las ayudas que permitan reparar las afectaciones.



"​Vamos a estar unidos, cuidándonos con toda la solidaridad. Vamos a estrechar el trabajo conjunto que tenemos. Bogotá nunca se ha rendido ante una dificultad. Bogotá se ha unido para acompañarse, para apoyarse y eso mismo es lo que vamos a hacer hoy", señaló López.



Mientras las ayudas llegan, los habitantes del sector han cubierto con plásticos y cartones los tejados y las ventanas rotas de su vivienda.

Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

​​Óscar Fandiño, uno de los afectados, cuenta que su hija salió ilesa. "Al momento de la explosión, se le cayó todo el techo encima. Bendito Dios no le cogió nada ni estuvo herida, pero sí me afecto mucho la vivienda. Pido una colaboración para poder arreglar la casita", señaló Fandiño.



Por su parte, Óliver Garavito, quien trabaja en una fundación de rehabilitación que también se vio afectada, dijo: "Nos quedamos sin vidrios; los chicos, sin comida porque se nos dañó. La cuestiones es ahora para los jóvenes, ¿no? Porque ahora todos se ponen nerviosos, todo se pone tenso".



"Yo tengo un negocio aquí, por la principal, y todos, todos, todos los vidrios se rompieron. Fue un estruendo muy fuerte. Todos nos pusimos nerviosos", cuenta María Sarmiento, otra de las afectadas.

De regreso a las clases virtuales

El CAI está rodeado por cuatro colegios. Uno de ellos es la sede B del colegio Arborizadora Alta, donde estudian los niños de primera infancia y primaria. Esta institución ha sido una de las más afectada de todas, pues, cuenta la alcaldesa, todas sus ventanas se rompieron.



Por tal motivo, López señaló que, por lo menos esta semana, no tendrán clases presenciales mientras se reponen los vidrios.



"Vamos a tener clase virtual, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que los niños puedan venir a su colegio", señaló.

Los artefactos claves detrás del atentado

Nuevo ataque terrorista en la localidad de Ciudad Bolívar Una carga explosiva fue detonada en inmediaciones de un CAI de la Policía en la noche del sábado. Foto:

Una maleta y un detonador remoto habrían sido los artefactos claves para ejecutar el atentado contra el Centro de Atención Inmediata de la Policía en el barrio Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar.



Según el alto oficial, se ha establecido que una persona se acercó a la unidad policial para dejar la maleta llena de explosivos. "Posteriormente se alejó, pero necesitó una visual para activar el artefacto", dijo el general Camacho.



El artefacto fue activado mediante detonación controlada. Y aunque aún no se conoce el material usado, las pruebas de laboratorio se están agilizando para determinar cuál fue y la carga que desató la explosión.



El comandante de la Policía de la ciudad pidió tiempo para determinar quiénes fueron los autores, y señaló que ya hay una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.



"Los comandantes de unidades de investigación e inteligencia solicitan prudencia para poder seguir trabajando y llegar a estos delincuentes", dijo.



Camacho agregó que, por ahora, no se le atribuye la autoría a ninguna organización criminal.



"Sería irresponsable manifestarlo. Hay grupos criminales que han amenazado las ciudades del país desde el inicio de año, como el Eln y los Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor), pero aún no sería prudente dar esos datos", dijo el oficial.