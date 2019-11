Empleados reabren el almacén ARA que fue atacado por vándalos

Después del impactante golpe y del susto que recibieron los seis empleados del almacén Ara que fueron atacados por vándalos que se tomaron un bus del SITP y lo metieron en reversa contra la reja, este domingo regresaron a sus labores y reabrieron la tienda ubicada en el barrio Meissen, Lucero Bajo, en Ciudad Bolívar en el sur de la capital.

Según la información suministrada por voceros de Ara, en ninguno de ellos se revistó heridas de gravedad y las lesiones fueron menores. A uno de los empleados, que fue remitido a centro asistencial, le hicieron una sutura de tres puntos. Los demás, ese mismo día en horas de la noche, fueron enviados a casa para recuperarse física y psicológicamente del hecho.



Gracias a las labores del equipo de mantenimiento y de vigilancia del almacén, quienes desde el sábado vienen trabajando para reparar los daños, fue posible ese día reponer la puerta y ayer a las 8 de la mañana se atendió de nuevo a los vecinos.



Con vigilancia privada, el apoyo de la Policía y la instalación de láminas de madera, este supermercado volvió a la normalidad tras la carrera de los vándalos que trataron de saquearlo en su totalidad, pero que por la acción de los uniformados no lograron su cometido.



Las láminas de madera, junto a refuerzo en entradas y cubrir las ventanas hacen parte de un protocolo de seguridad activado en todos los almacenes ara del país, por los hechos que se vienen presentando con motivo del paro nacional.



Los hechos se presentaron el pasado viernes 22 de noviembre hacia el mediodía, cuando un grupo de hombres se robaron un bus azul del Sistema Integrado de Transporte (SITP), lo llenaron de pasajeros y tras recorrer varias cuadras se fueron en una carrera contra la puerta de un supermercado para que lo saquearan.



La señora Ligia Marcela Canchon, vendedora del sector comentó "yo trabajo aquí de domingo a domingo, y precisamente el viernes pensando en la revolución del jueves, me tocó irme para Chapinero. Mi hija me llamo y me dijo que por la entrada de Meissen estaba un desastre que no fuera a venir, después fue que me encontré que habían entrado un bus robado de esos de SITP en reversa acabando con todo. Yo vine de nuevo ayer o antier y esto estaba acordonado por la policía y me hizo retirarme del lugar"



La acción, que quedó grabada en videos, parecía más una película de acción con libreto y personajes de acción que un asalto improvisado de un grupo de vándalos que aprovecharon la situación para tratar de cometer estos delitos en la ciudad.

#Bogotá | Utilizando el bus del SITP que minutos antes habían hurtado, vándalos ingresaron a una tienda ARA para saquearla. La Policía llegó mientras sacaban algunos electrodomésticos. pic.twitter.com/OJl2Khs7se — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 22, 2019

En los vídeos se ve que mientras que los empleados del supermercado Ara miraban en el computador lo que las cámaras se seguridad estaban registrando afuera, al otro lado de la calle, ciudadanos, impotentes e indignados, grababan con sus celulares la forma como el delincuente que se apoderó de un bus lo metía en reversa contra el almacén.



Desde adentro, las imágenes evidencian cuando dos empleados, al sentir el golpe, tratan de bloquear con unas cajas de mercancía. Los otros intentan evitar el impacto en medio del pánico. El bus choca una y otra vez la cortina metálica dejando atrapados a los valientes funcionarios que no pudieron contener la fuerza del automotor.



Luego, con la reja destrozada, los asaltantes se metieron en el almacén para llevarse la mercancía ante la mirada atónita y temerosa de los vecinos.

REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotáET