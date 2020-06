Aprueban el proyecto que da vía a la Región Metropolitana de Bogotá

Bogotá y Cundinamarca, finalmente, tendrán la Región Metropolitana. La figura de integración avanzó este martes hacia su creación después de cursar su último debate en el Congreso de la República.



En la última sesión, la plenaria del Senado dio vía libre a la posibilidad de crear esta figura jurídica que supone un avance hacia la integración regional.



Fueron 81 votos a favor y 10 votos en contra los que se contaron en la noche.

La propuesta comenzó a construirse formalmente el 20 de agosto de 2019 de la mano de los 18 Representantes a la Cámara por Bogotá y los 7 por Cundinamarca.



Este proyecto fue una reforma constitucional al artículo 325 para permitir que Bogotá y Cundinamarca creen la Región Metropolitana.



El artículo original reza: "Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter departamental".

El proyecto #RegiónUnidaYa se ha construido entre Bogotá y Cundinamarca y con amplia participación ciudadana.



Aquí un resumen de la audiencia pública, el foro virtual de 2019, el foro de 2020, el sistema de propuestas #HablemosDeRegión y el apoyo de concejales y alcaldes. pic.twitter.com/fGZH6sSPrC — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) June 16, 2020

La participación de los municipios será voluntaria y no quedarán incorporados a Bogotá, lo que significa que no habrá imposición de la capital. En ese mismo orden de ideas, se determinó que no habrá un municipio núcleo.



"La reforma no predetermina cuáles municipios van a ser parte de la Región Metropolitana. Esto es una puerta, y ellos deben decidir si entran o no; es confianza, no imposición. Hay distintos estudios de distintas escalas de asociadas, algunos de los más aceptados hablan de 23 municipios, que son los aledaños a Bogotá. Hicimos el cambio para que no sean solo los circunvecinos, en la medida que la escala sea un poco más grande habrá otros que podrán estar incluidos", le explicó la Representante Juanita Goebertus, una de las principales promotoras, a este diario hace unos meses, cuando el debate estaba en curso. (Le puede interesar: Casa fuera de Bogotá, ¿alternativa para la pospandemia?)

Región Metropolitana

Lo que viene ahora es la conciliaciòn (con el el senador Germán Varón y Miguel Ángel Pinto) y la posterior formulación de la ley orgánica que pondrá las reglas de juego de esta figura.



Además, con la ley orgánica se configurará el consejo regional, compuesta por la alcaldesa de Bogotá, el Gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de los municipios vinculados. Esta será una figura de superior jerarquía que permitirá tomar decisiones de interés para la región. Allí se hablará, entre otras cosas, de movilidad, prestación de servicios públicos, protección del medio ambiente, ordenamiento del territorio, logística y disposición de recursos sólidos. (Siga leyendo: ¿Qué tan equitativas serán las cargas en la Región Metropolitana?)

El debate

La ponencia fue presentada por el senador Germán Varón (Cambio Radical), quien aseguró que esto se da en un contexto de gobiernos locales histórico.



"En 40 años no hemos visto un gobernador ni una alcaldesa que hayan llegado a un

acuerdo en cómo abordar los problemas de Bogotá y los municipios de Cundinamarca", aseguró Varón.



Sin embargo, uno de los principales opositores al proyecto fue Gustavo Petro, quien sostuvo que la ciudadanía no estaba suficientemente informada sobre la figura y que el hecho de no contemplar consulta popular, vulneraba sus derechos.



El Senado confundido con los beneficios de una asociación le está quitando el poder a la ciudadanía de decidir sobre su territorio”, manifestó Petro.

Sobre la creación hoy de la región metropolitana de Bogotá sin consulta a la ciudadanía de la sabana de Bogotá Parte I pic.twitter.com/ihw8lvQqPu — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2020

Varón aclaró que si bien la consulta popular no se contempla en la modificación del artículo 325, sí se indica que el ingreso de los municipios a la Región Metropolitana debe consultarse desde sus consejos municipales.



El senador Gustavo Bolívar rechazó el proyecto y se retiró de la votación. La bancada del Polo Democrático en el Senado también se retiró de la votación por su negativa de dar vía a una reforma constitucional de esa manera. La senadora Aida Avella, a su vez, dio un paso al costado.

Las reacciones

La alcaldesa Claudia López fue la primera en celebrar este paso hacia la creaciòn de la Región Metropolitana. "En medio de todas las adversidades damos un paso histórico: crear por reforma constitucional la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca!", trinó la mandataria.

Lo logramos!



En medio de todas las adversidades damos un paso histórico: crear por reforma constitucional la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca!



En adelante no dependeremos de veleidades personales sino de Institucines sólidas para el progreso de nuestra ciudad y región! https://t.co/x5afUt2IvY — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 17, 2020

La Representante Juanita Goebertus también celebró la aprobación:



"¡Gracias a todas las personas que contribuyeron a hacer realidad la aprobación en último debate de la #RegiónUnidaYa!", publicó en su cuenta.

¡Felicidad absoluta!



¡Gracias a todas las personas que contribuyeron a hacer realidad la aprobación en último debate de la #RegiónUnidaYa!



Especial reconocimiento a nuestros maravillosos ponentes @GermanVaronCo @lopezjosedaniel y @16oscarsanchez.



¡A cuidar la conciliación! pic.twitter.com/GDAOFiMyej — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) June 17, 2020

BOGOTÁ